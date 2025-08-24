Καζάκς (ΕΚΤ): Σε καλή θέση τα επιτόκια - Εντός στόχου ο πληθωρισμός

Σε μια νέα φάση νομισματικής πολιτικής έχει εισέλθει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπου οι αξιωματούχοι μπορούν να επικεντρωθούν στην παρακολούθηση της οικονομίας αντί να παρεμβαίνουν ενεργά για να αλλάξουν την πορεία της.

Σε μια νέα φάση νομισματικής πολιτικής έχει εισέλθει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπου οι αξιωματούχοι μπορούν να επικεντρωθούν στην παρακολούθηση της οικονομίας αντί να παρεμβαίνουν ενεργά για να αλλάξουν την πορεία της, σύμφωνα με το μέλος του ΔΣ, Μάρτινς Καζάκς με τον πληθωρισμό στο στόχο του 2% ενώ τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν πως δεν υπάρχει προς το παρόν ανάγκη περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων.

«Έχουμε δει καλά νέα, έχουμε δει κακά νέα, αλλά όχι αρκετά μεγάλα νέα για να οδηγήσουν σε μια επανεξέταση του τι θα έπρεπε να κάνουμε. Νομίζω ότι βρισκόμαστε ακόμα σε καλό σημείο» υπογράμμισε στο Τζάκσον Χολ όπου συμμετέχει στο ετήσιο συμπόσιο της Fed. «Βρισκόμαστε στον στόχο, τα έχουμε καταφέρει - τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε εκεί. Γνωρίζουμε ότι στις αρχές του 2026, θα υποχωρήσει κάπως ο πληθωρισμός αλλά φυσικά το ερώτημα είναι πώς θα αρχίσει να ανακάμπτει» επεσήμανε.

«Οι αγορές μας καταλαβαίνουν», επεσήμανε σχετικά με τα βήματα άσκησης της νομισματικής πολιτικής, προσθέτοντας πως μέρος του συλλογισμού του ότι η ΕΚΤ πιθανότατα θα απόσχει από τη μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα ενώ μια ακόμη κίνηση δεν θα αλλάξει σημαντικά τις προοπτικές της Ευρώπης. «Μια νέα μείωση 25 μονάδων βάσης δεν θα μετατοπίσει μαζικά την οικονομία», σχολίασε.

«Είναι περισσότερο σαν μέτρο "για καλό και για κακό" κατά την άποψή μου. Αυτό δεν θεωρείται απαραίτητο αυτή τη στιγμή» συμπλήρωσε. Σε ξεχωριστή συνέντευξη, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Φινλανδός συνάδελφός του, Όλι Ρεν, που υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος να δράσει η ΕΚΤ πριν εκδηλωθούν κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. «Οποιαδήποτε μείωση μόνο και μόνο για να γίνει δεν είναι απαραίτητη», αποσαφήνισε.

Τέλος, ο Καζάκς τόνισε ότι οι περισσότεροι κίνδυνοι που επεσήμαναν οι αξιωματούχοι τον Ιούνιο εξακολουθούν να υπάρχουν. «Δεν βλέπω, τουλάχιστον προς το παρόν, ότι υπάρχει κάποιο είδος επείγοντος για να καλύψουμε κάτι. Αλλά παραμένουμε εξαρτημένοι από τα δεδομένα και «αν δούμε ότι υπάρχει ανάγκη να κινηθούμε, τότε κινούμαστε» κατέληξε σύμφωνα με το Bloomberg.