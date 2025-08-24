Ο ουκρανικός στρατός ανακατέλαβε 3 χωριά στο Ντονέτσκ

«Οι στρατιώτες μας αντεπιτέθηκαν με επιτυχία και απελευθέρωσαν από τον εχθρό τα χωριά Μιχαϊλίφκα, Ζελένιι Γκαλ και Βολοντομιρίφκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ»

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε σήμερα ότι τα στρατεύματα του Κιέβου ανέκτησαν τρία χωριά στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ που τελούσαν υπό τον έλεγχο της Ρωσίας. «Οι στρατιώτες μας αντεπιτέθηκαν με επιτυχία και απελευθέρωσαν από τον εχθρό τα χωριά Μιχαϊλίφκα, Ζελένιι Γκαλ και Βολοντομιρίφκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ», που βρίσκονται όχι μακριά από την κεντρική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ανέφερε ο Σίρσκι.

Ο Ζελένσκι με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας απηύθυνε τη δική του ομιλία προς τους Ουκρανούς, δηλώνοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει να γιορτάζει και σε εκατό χρόνια. Αναφερόμενος στις πρόσφατες συνομιλίες με τον Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες για την προώθηση σχεδίου ειρήνης, είπε: «Η Ουκρανία δεν έχει ακόμη κερδίσει πλήρως, αλλά σίγουρα δεν θα χάσει. Η Ουκρανία έχει εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της. Δεν είναι θύμα· είναι μαχήτρια. Δεν ικετεύει· προσφέρει. Συμμαχία και συνεργασία».

«Η Ουκρανία είναι πιο δυνατή και έχει αυτοσεβασμό. Δεν περιμένει χειρονομίες καλής θέλησης, αλλά διαθέτει τη θέληση να εφαρμόσει ό,τι χρειάζεται για εμάς», πρόσθεσε. «Αυτή είναι η Ουκρανία του σήμερα. Και μια τέτοια Ουκρανία δεν θα αναγκαστεί ποτέ ξανά στην ιστορία να υπομείνει την ταπείνωση που οι Ρώσοι ονομάζουν “συμβιβασμό”. Χρειαζόμαστε μια δίκαιη ειρήνη. Το μέλλον μας θα αποφασιστεί μόνο από εμάς. Και ο κόσμος το γνωρίζει», κατέληξε.

«Ο ουκρανικός λαός δεν θα παραδοθεί ποτέ και δεν θα απαρνηθεί ποτέ την Ανεξαρτησία του», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού με αφορμή την επέτειο που γιορτάζει το Κίεβο. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα χαρακτήρισε την ανεξαρτησία της χώρας του «ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας της Ευρώπης».