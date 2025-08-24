Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυρκαγιά στο Μακροχώρι Καστοριάς - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πυρκαγιά στο Μακροχώρι Καστοριάς - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Πυροσβεστικής.

Τελευταία ενημέρωση 20:53

Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της έρπουσας δασικής πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε φυλλώματα δρυοδάσους στην ορεινή περιοχή Μακροχωρίου Καστοριάς, με τις επίγειες δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ώρες.

Στο σημείο βρίσκονται πλέον 78 πυροσβέστες με 26 οχήματα και τρεις ομάδες εθελοντών.

Η φωτιά είναι σε απόσταση από κατοικήσιμες περιοχές, σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί οικισμούς.

Νωρίτερα επιχείρησαν από αέρος τρία αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει τους επόμενους μήνες για τους πολίτες

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Υψηλή παραβατικότητα και διοικητικές κυρώσεις σε 4 νέους κλάδους από Νοέμβριο

Σε τροχιά ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού μπαίνει η Αθήνα - Game changer το Tae Kwon Do

tags:
Πυρκαγιά
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider