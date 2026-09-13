Καλλιόπη Καλαιτζή: Αρκετά με το χυδαίο «τσουβάλιασμα» - Ας ακούσουμε, επιτέλους, τι λέει η επιστήμη!

Απάντηση σε δημοσιεύματα που επιχειρούν να πλήξουν την επαγγελματική της επάρκεια, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δίνει με ανάρτησή της η γιατρός και σύζυγος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Απάντηση σε δημοσιεύματα που επιχειρούν να πλήξουν την επαγγελματική της επάρκεια, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δίνει με ανάρτησή της η γιατρός και σύζυγος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, Καλλιόπη Καλαϊτζή. Όπως τονίζει πρέπει να αφήσουμε τους αυτόκλητους «ειδικούς» του διαδικτύου και «ειδικούς συνεργάτες» χωρίς όνομα και ας ακούσουμε εκείνους που γνωρίζουν το αντικείμενο - της Ιατρικής του Τρόπου Ζωής (Lifestyle Medicine).

Όπως τονίζει η κ. Καλαϊτζή, «η διαστρέβλωση χρησιμοποιείται για να πληγεί η προσωπική και επαγγελματική μου υπόσταση και, κατά την εκτίμησή μου, μέσω εμού, ο σύζυγός μου για πολιτικούς λόγους».

Στην ανάρτησή της αναφέρει τα ακόλουθα:

"Με αφορμή τον πρόσφατο τραγικό θάνατο, ορισμένοι επιχείρησαν να συνδέσουν την Ιατρική του Τρόπου Ζωής (Lifestyle Medicine) με πρακτικές που δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν.

Ας αφήσουμε, λοιπόν, τους αυτόκλητους «ειδικούς» του διαδικτύου και «ειδικούς συνεργάτες» χωρίς όνομα και ας ακούσουμε εκείνους που γνωρίζουν το αντικείμενο.

Ο Στέφανος Κάλης, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Harvard, είναι σαφής: «Η «Ιατρική του Τρόπου Ζωής» (Lifestyle Medicine) είναι μια τεκμηριωμένη μορφή κλινικής προληπτικής ιατρικής, η οποία αξιοποιεί τις επιλογές του τρόπου ζωής -- π.χ. διατροφή, άσκηση, ύπνο, διαχείριση του στρες -- για την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων… Στηρίζεται στην ίδια επιστημονικά τεκμηριωμένη βιβλιογραφία και στις ίδιες κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες με την υπόλοιπη σύγχρονη ιατρική και αναγνωρίζεται διεθνώς ως ιατρικό γνωστικό αντικείμενο».

Ο Γεώργιος Π. Χρούσος, Ακαδημαϊκός και Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, είναι ακόμη πιο κατηγορηματικός: «Οι πρακτικές που έχουν αναφερθεί δημόσια σε σχέση με το πρόσφατο τραγικό περιστατικό δεν παρουσιάζονταν ως Ιατρική του Τρόπου Ζωής, αλλά συνδέονταν, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, με άλλους αυτοπροσδιορισμούς και πρακτικές, όπως η αποκαλούμενη «κβαντική» ή «σαμανική» ιατρική. Η σύγχυσή τους με τη Lifestyle Medicine είναι επομένως επιστημονικά αβάσιμη και δημιουργεί μια εσφαλμένη εικόνα για ένα διακριτό, διεθνώς αναπτυσσόμενο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πεδίο της σύγχρονης ιατρικής».

Και η προσωπική μου θέση:

Επί ημέρες παρακολουθώ ανθρώπους να αποφαίνονται με εντυπωσιακή βεβαιότητα για ένα επιστημονικό πεδίο που προφανώς δεν γνωρίζουν. Η επιστημονική κριτική είναι απαραίτητη. Η άγνοια και η εμπάθεια, μεταμφιεσμένη σε επιστημονική άποψη, δεν είναι.

Και δεν είναι αποδεκτό αυτή η διαστρέβλωση να χρησιμοποιείται για να πληγεί η προσωπική και επαγγελματική μου υπόσταση και, κατά την εκτίμησή μου, μέσω εμού, ο σύζυγός μου για πολιτικούς λόγους.

Δεν περιμένω συγγνώμη. Περιμένω, όμως, ένα όριο στην παραπληροφόρηση, στα πολιτικά πάθη και στις προσωπικές επιθέσεις.

Η επιστήμη κρίνεται με δεδομένα. Όχι με εμπάθειες και πολιτικές σκοπιμότητες. Αρκετά!", καταλήγει η Καλλιόπη Καλαιτζή.