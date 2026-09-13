Καναδάς: Εμβαθύνει τις σχέσεις με την ΕΕ καθώς οι εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ κλιμακώνονται

Ο Καναδάς διερευνά τρόπους για να έρθει ο Καναδάς πιο κοντά στην ΕΕ χωρίς να επιδιώξει πλήρη ένταξη στην Ένωση.

Ο Καναδάς επιταχύνει τις προσπάθειες να εμβαθύνει τις οικονομικές και στρατηγικές σχέσεις του με την Ευρώπη, καθώς η σχέση του με τις ΗΠΑ αντιμετωπίζει τις χειρότερες εμπορικές εντάσεις εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ άλλων στη Γαλλία τη Γερμανία και την Ιταλία, διερευνώντας τρόπους για να έρθει ο Καναδάς πιο κοντά στην ΕΕ χωρίς να επιδιώξει πλήρη ένταξη στην Ένωση, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Καναδοί αξιωματούχοι εξετάζουν τη δυνατότητα μιας «συμφωνίας σύνδεσης» που θα μπορούσε να προσφέρει αυξημένη πρόσβαση στην ύψους 21 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ενιαία αγορά της ΕΕ, ιδιαίτερα σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, τα κρίσιμα ορυκτά και η άμυνα.

Δύο εξελίξεις -οι προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας και ο πόλεμός του με το Ιράν- έχουν ενισχύσει, σύμφωνα με μερικούς Ευρωπαίους ηγέτες, τη θέση για στενότερες σχέσεις με τον Καναδά. Ο Κάρνεϊ έχει αυξήσει τις επαφές του με ηγέτες που είναι παραδοσιακά πιο κοντά στον Τραμπ, μεταξύ των οποίων η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ενώ διατηρεί συχνές επαφές με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ.

Στις αρχές του καλοκαιριού, Καναδοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν ήδη εντείνει τις συνομιλίες μέσω πολλαπλών διπλωματικών διαύλων. Στη διάρκεια των προκαταρκτικών συναντήσεων της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών στη Γαλλία, εντόπισαν 11 τομείς για βαθύτερη συνεργασία με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση από τις ΗΠΑ στην τεχνολογία, τον αμυντικό εξοπλισμό και το εμπόριο.

Κατά τη συνάντηση του Κάρνεϊ με τον Μακρόν στο Παρίσι πριν από τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν τον Ιούνιο, οι Γάλλοι αξιωματούχοι φέρεται να εξεπλάγησαν από την ταχύτητα και την κλίμακα των προτάσεων του Καναδά. Ταυτόχρονα ο Κάρνεϊ βρισκόταν σε συχνή επαφή με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, καθώς οι δύο χώρες ολοκλήρωσαν διαπραγματεύσεις για τη σχεδιαζόμενη αγορά από τον Καναδά γερμανικών υποβρυχίων αξίας 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι συνομιλίες μπορεί επίσης να περιλάβουν την ευκολότερη μετακίνηση εργατών, την επέκταση των πανεπιστημιακών ανταλλαγών και της συνεργασίας στην έρευνα, καθώς και τη συνεργασία σε κέντρα δεδομένων, υποβρύχια καλώδια, υποδομή cloud και δορυφορικά δίκτυα.

Ο Κάρνεϊ επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τους ενεργειακούς δεσμούς του Καναδά με την Ευρώπη, περιλαμβανομένης υποδομής που θα μπορούσε να επιτρέψει στο καναδικό φυσικό αέριο να φθάσει στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η πρωτοβουλία αντανακλά την απόπειρα της Οτάβα να μειώσει τη μεγάλη οικονομική εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Ο Καναδάς στέλνει τα δύο τρίτα των εξαγωγών του στην άλλη πλευρά των συνόρων, με αποτέλεσμα η διαφοροποίηση να συνιστά μείζονα πρόκληση.

Ο Κάρνεϊ, ο οποίος είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, στοιχηματίζει ότι οι στενότερες σχέσεις με την Ευρώπη θα βοηθήσουν την Οτάβα να αντέξει την πίεση από την Ουάσινγκτον και παράλληλα να αναδιαμορφώσει τον μακροχρόνιο οικονομικό προσανατολισμό της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υιοθετούν μια επιφυλακτική προσέγγιση στην πρόταση, καθώς μερικές ανησυχούν ότι μια δραματική στροφή στις σχέσεις Καναδά-ΕΕ θα μπορούσε να εντείνει περαιτέρω τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ