Συνολικά 1.394 παιδιά φιλοξενούνται δωρεάν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ

Μέσα στον Σεπτέμβριο επαναλειτουργεί και ο βρεφονηπιακός Γιάννουλης στη Λάρισα.

Σε λειτουργία βρίσκονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 οι 27 από τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), φιλοξενώντας συνολικά 1.394 βρέφη και νήπια σε όλη τη χώρα.

Ο βρεφονηπιακός σταθμός Γιάννουλης στη Λάρισα, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023, προγραμματίζεται να επαναλειτουργήσει μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, αρχικά με 22 παιδιά.

Παράλληλα, συνεχίζεται η εξέταση αιτήσεων επιλαχόντων.

Οι σταθμοί της ΔΥΠΑ παρέχουν δωρεάν φιλοξενία, σίτιση και προσχολική αγωγή, στηρίζοντας οικογένειες εργαζομένων και ανέργων και, ιδιαίτερα, γονείς που συνδυάζουν την εργασία ή την αναζήτηση εργασίας με τη φροντίδα των παιδιών τους.

Το δίκτυο, το μεγαλύτερο στη χώρα, καλύπτει περιοχές της Αττικής και μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα, η Καβάλα, η Κομοτηνή και τα Τρίκαλα.

Συνολικά 1.394 παιδιά φιλοξενούνται τη νέα σχολική χρονιά

Για τη σχολική χρονιά 2026-2027, με βάση τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια που προβλέπει η σχετική πρόσκληση, επιλέχθηκαν και φοιτούν σήμερα 1.394 παιδιά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταγράφηκαν 385 ακυρώσεις αιτήσεων από γονείς.

Για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων εξετάζονται αιτήσεις επιλαχόντων και ο αριθμός των ενεργών εγγραφών αναμένεται να αυξηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι σταθμοί φιλοξενούν βρέφη και νήπια ηλικίας από έξι μηνών έως τεσσάρων ετών.

Η περίοδος λειτουργίας τους εκτείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιουλίου.

Η πορεία πιστοποίησης της πυροπροστασίας

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της έχουν εφαρμοστεί πλήρως οι υποδείξεις της Πυροσβεστικής και έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες παρεμβάσεις πυροπροστασίας.

Η ΔΥΠΑ παρακολουθεί την εξέλιξη των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεχίζει τους τακτικούς ελέγχους σε όλο το δίκτυο.

Νέος βρεφονηπιακός σταθμός στη Σαλαμίνα

Επίσης, στη Σαλαμίνα έχει εγκριθεί η ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης της σχετικής άδειας.

Το νέο κτίριο θα έχει συνολική επιφάνεια περίπου 820 τ.μ. και δυναμικότητα 50 έως 60 παιδιών. Με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, στόχος είναι να λειτουργήσει το 2028.

Χορμόβα: «Η ασφάλεια των παιδιών είναι ευθύνη που δεν επιδέχεται εκπτώσεις»

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε:

«Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ στηρίζουν καθημερινά εργαζομένους, ανέργους και τις οικογένειές τους.

Από την 1η Σεπτεμβρίου λειτουργούν οι 27 από τους 28 σταθμούς του δικτύου μας, ενώ, μέσα στον μήνα, προγραμματίζεται να επαναλειτουργήσει και ο σταθμός της Γιάννουλης.

Η ασφάλεια των παιδιών είναι ευθύνη που δεν επιδέχεται εκπτώσεις. Για τον λόγο αυτό, προχωρήσαμε στις παρεμβάσεις που υποδείχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και καταθέσαμε τους φακέλους για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης πυροπροστασίας στους σταθμούς όπου η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη. Παρακολουθούμε καθημερινά την πορεία της, μέχρι την έκδοση όλων των πιστοποιητικών.

Στόχος μας είναι κάθε παιδί να βρίσκεται σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον και κάθε οικογένεια να έχει πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

