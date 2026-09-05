Πιερρακάκης: Επενδύσεις και έργα που δημιουργούν αξία για τους πολίτες και τη χώρα από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Η δημόσια περιουσία δεν είναι απλώς περιουσία του Δημοσίου. Είναι περιουσία των πολιτών και πρέπει να προσελκύει επενδύσεις, τονίζει ο ΥΠΕΘΟΟ.

Στα μεγάλα έργα που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην αξία που δημιουργεί για τους πολίτες το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Hellenic Growth Agora, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

«Η δημόσια περιουσία δεν είναι απλώς περιουσία του Δημοσίου. Είναι περιουσία των πολιτών και πρέπει να προσελκύει επενδύσεις, να βελτιώνει τις υποδομές, να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να αυξάνει την παραγωγικότητα και να επιστρέφει αξία στην κοινωνία», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που εκσυγχρονίζουν τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάπλαση της ΔΕΘ, τη μεγαλύτερη αστική παρέμβαση στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία προβλέπει Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμμάτων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επένδυση ύψους 258 εκατ. ευρώ στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Θεσσαλονίκης ως κόμβου logistics, καθώς και στον σχεδιασμό για την αναβάθμιση του Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και την επαναξιοποίηση του Κυβερνείου.

Συνολικά, μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων προωθούνται στη Βόρεια Ελλάδα έργα ύψους 273 εκατ. ευρώ, από το Thess INTEC έως την αναβάθμιση νοσοκομείων και δημόσιων υποδομών, με στόχο την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, παρουσίασε τον ευρύτερο χάρτη των έργων και επενδύσεων που δρομολογεί το Ταμείο σε όλη την επικράτεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάπλαση της ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντάς την «το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα».

Ο κ. Παπαχρήστου παρουσίασε επίσης τη στρατηγική μετεξέλιξης του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου σε έναν σύγχρονο επενδυτικό και αναπτυξιακό φορέα. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τις επενδύσεις στη Νέα Οικονομία μέσω των θεματικών funds, την ανάπτυξη κρίσιμων εθνικών υποδομών —σε αεροδρόμια, λιμάνια, logistics και ενέργεια— και τον μετασχηματισμό των εταιρειών του Ομίλου.

Αναφερόμενος στις επενδύσεις σε τομείς της Νέας Οικονομίας. ο κ. Παπαχρήστου μίλησε για τον ενισχυμένο ρόλο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου μέσω της πλήρους λειτουργίας του Ελληνικού Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), το οποίο αναμένεται να ανακοινώσει την πρώτη του επένδυση, με ευρύτερο στόχο την κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στο PHAROS AI Factory, τη νέα θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) καθώς και το Phaistos, το οποίο έχει ήδη χρηματοδοτήσει 11 startups και συνεχίζει την επενδυτική του δραστηριότητα.

Όσον αφορά στον μετασχηματισμό των θυγατρικών του Ομίλου, ο κ. Παπαχρήστου αναφέρθηκε στην ανανέωση και αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, στο σχέδιο της ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση 1.500 ακινήτων του Δημοσίου μέσα στην επόμενη τριετία - μεταξύ των οποίων το Αχίλλειο στην Κέρκυρα, το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και το Κυβερνείο στη Θεσσαλονίκη - καθώς και στο σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ.

Στον τομέα του Real Estate, εστίασε στη ριζική ανάπλαση τεσσάρων εμβληματικών σιδηροδρομικών σταθμών - Αθηνών, Πελοποννήσου, Πειραιά και Θεσσαλονίκης - καθώς και στο ολιστικό σχέδιο μετασχηματισμού της Διώρυγας της Κορίνθου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε σειρά έργων που έχουν δρομολογηθεί, όπως την αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, το επενδυτικό πρόγραμμα επέκτασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο νέος εμπορικός λιμένας στην Ελευσίνα και η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το λιμάνι του Λαυρίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Παπαχρήστου και στη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), ως βασικό επιταχυντή έργων στρατηγικής σημασίας συνολικού προϋπολογισμού 10 δισ. ευρώ.

«Όλα αυτά συνθέτουν μια νέα πραγματικότητα για το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: έναν οργανισμό που δεν περιορίζεται στη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου, αλλά λειτουργεί ως ενεργός επενδυτής και καταλύτης ανάπτυξης για τη χώρα», δήλωσε ο κ. Παπαχρήστου.

Στη νέα αναπτυξιακή και επενδυτική κατεύθυνση του Ταμείου αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Στέφανος Θεοδωρίδης.

«Η Ελλάδα κέρδισε το στοίχημα της ανάκαμψης», τόνισε, θέτοντας ως επόμενο εθνικό στόχο τη μετάβαση σε έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο ιδιωτικών επενδύσεων και καινοτομίας.

Ο κ. Θεοδωρίδης περιέγραψε τη μετεξέλιξη του Ταμείου από διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων σε έναν «αξιόπιστο θεσμικό εταίρο της ιδιωτικής επενδυτικής κοινότητας», με στόχο να επενδύει από κοινού με ιδιώτες και να λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την κινητοποίηση νέων κεφαλαίων.

Όπως υπογράμμισε, το σύνθημα «Αξία για το Μέλλον» δεν αποτελεί απλώς ένα σλόγκαν, καθώς «η πραγματική αξία δημιουργείται όταν η οικονομική πρόοδος μετατρέπεται σε πρόοδο για την κοινωνία».