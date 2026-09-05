Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο Α.Τ Μάνδρας

Ο συλληφθείς νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ, στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου, που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο Α.Τ Μάνδρας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περί όπλων.

Ο συλληφθείς νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ, στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Στο μεταξύ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο, για παράβαση του Νόμου περί όπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ