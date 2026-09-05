Anthropic: Η έναρξη της IPO μετατίθεται προς τα μέσα Οκτωβρίου

Η αλλαγή αυτή μεταθέτει χρονικά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, την οποία ορισμένοι επενδυτές εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία στα 2 τρισ. δολάρια.

Η Anthropic αναμένεται να ξεκινήσει την προώθηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετοχών (IPO) στα μέσα Οκτωβρίου το νωρίτερο και να ολοκληρώσει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης αναμενόταν να δημοσιοποιήσει το ενημερωτικό δελτίο για την IPO ακόμη και από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα που θα σηματοδοτούσε την έναρξη της τελικής φάσης της δημόσιας προσφοράς.

Ωστόσο, πλέον αυτό δεν αναμένεται να συμβεί πριν από τα τέλη Σεπτεμβρίου, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, επισημαίνοντας ότι τα σχέδια, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος, ενδέχεται να αλλάξουν.

Η αλλαγή αυτή μεταθέτει χρονικά μια εισαγωγή στο χρηματιστήριο, την οποία ορισμένοι επενδυτές εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία στα 2 τρισ. δολάρια. Θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες IPO που έχουν επιχειρηθεί ποτέ και για μια σημαντική δοκιμασία της διάθεσης των επενδυτών στις δημόσιες αγορές να επενδύσουν στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εταιρείες συχνά προσαρμόζουν τα χρονοδιαγράμματα των IPO τους καθώς αξιολογούν τις συνθήκες της αγοράς, τις ρυθμιστικές διαδικασίες και άλλες προετοιμασίες, επομένως τέτοιες αλλαγές δεν είναι ασυνήθιστες.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την IPO, η Anthropic επιδιώκει να οριστικοποιήσει μια ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ύψους 15 δισ. δολαρίων. Στη συνέχεια, αναμένεται να συναντηθούν με την εταιρεία αναλυτές, μεταξύ των οποίων και αναλυτές τραπεζών που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση, δήλωσε μία από τις πηγές.

Το Bloomberg News είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι η Anthropic βρισκόταν σε συζητήσεις για την επέκταση της συγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής στα 15 δισ. δολάρια.

Οι εταιρείες συνήθως αφήνουν να μεσολαβήσουν μερικές εβδομάδες μεταξύ των συναντήσεων με τους αναλυτές και της δημοσιοποίησης του ενημερωτικού δελτίου για την IPO. Ωστόσο, στην περίπτωση της Anthropic αναμένεται να υπάρξει μικρότερο χρονικό περιθώριο, καθώς οι αναλυτές γνωρίζουν ήδη καλά την εταιρεία, δήλωσε η πηγή.

Η Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η δημόσια προσφορά αναμένεται να είναι μία από τις πιο πολυαναμενόμενες IPO στην ιστορία, καθώς οι επενδυτές αναζητούν πρόσβαση μέσω των δημόσιων αγορών στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Η εισαγωγή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί παράλληλα με πιθανές εισαγωγές και άλλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της OpenAI.

Η SpaceX του Έλον Μασκ εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο, με την εταιρεία να καταγράφει την υψηλότερη αποτίμηση στην ιστορία, ύψους 1,77 τρισ. δολαρίων. Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, μεταξύ των τραπεζών που συνεργάζονται με την Anthropic για την IPO είναι οι Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan και Citi. Οι τράπεζες αρνήθηκαν να σχολιάσουν.