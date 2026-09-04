Τσεντεμεϊδης: Η 90ή ΔΕΘ αποτελεί το σημείο εκκίνησης για τη συνάντηση της ιστορίας με το μέλλον

Για την ιστορία της ΔΕΘ αλλά και την επόμενη ημέρα, «το επόμενο κεφάλαιο, στο οποίο έχουμε ήδη αρχίσει να γράφουμε», μίλησε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO.

Για την ιστορία της ΔΕΘ αλλά και την επόμενη ημέρα, «το επόμενο κεφάλαιο, στο οποίο έχουμε ήδη αρχίσει να γράφουμε», μίλησε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, Χρήστος Τσεντεμεϊδης, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «The Sixth Thessaloniki Metropolitan Summit - Leading up to 2030: connectivity and growth for south-east Europe».

«Η 90ή ΔΕΘ είναι μια διοργάνωση ξεχωριστή. Οι τρεις βασικοί λόγοι είναι η ιστορία, καθώς το 2026 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ. Εκατό χρόνια μετά η ΔΕΘ παραμένει ένας θεσμός βαθιά συνδεδεμένος με τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και όλη την χώρα. Ένα σημείο αναφοράς για την επιχειρηματικότητα, την οικονομία, την καινοτομία, τον πολιτισμό και γενικά την κοινωνία. Ο δεύτερος λόγος είναι η Ιαπωνία ως τιμώμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης», ανέφερε ο κ. Τσεντεμεϊδης.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η παρουσία της Ιαπωνίας προσδίδει μία ισχυρή διεθνή διάσταση και ταυτόχρονα έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς «είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα χώρας που καταφέρνει να συνδυάσει παράδοση και καινοτομία. Ένας συνδυασμός που ταιριάζει απόλυτα με το μήνυμα της φετινής ΔΕΘ. Τιμούμε την ιστορία των 100 ετών και επενδύουμε στο επόμενα 100 χρόνια». Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η φετινή ΔΕΘ αναμένεται να καταγράψει τα μεγαλύτερα νούμερα σε προσέλευση κόσμου σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Τσεντεμεϊδης έδωσε έμφαση και στην ανάπλαση της ΔΕΘ: «Είναι ένα πρότζεκτ που ενώνει την πόλη, θα αλλάξει την όψη της πόλης αλλά και την σχέση της ΔΕΘ HELEXPO με τους πολίτες και τους επισκέπτες της. Βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίηση ενός έργου. Για τη δημιουργία μιας νέας ΔΕΘ σύγχρονης, λειτουργικής, εξωστρεφούς, ανταγωνιστικής και βιώσιμης. Παράλληλα και μιας ΔΕΘ πιο ανοιχτής στην πόλη και στους πολίτες», καθώς η ανάπλαση δημιουργεί έναν νέο αστικό πόλο με έναν «πράσινο» πνεύμονα 120 στρεμμάτων. «Πρόκειται για ένα έργο που θα προσφέρει σύγχρονες βιοκλιματικές εκθεσιακές και συνεδριακές υποδομές, ενώ παράλληλα χτίζουμε 1.064 θέσεις πάρκινγκ οι οποίες θα είναι υπόγειες», τόνισε. Όπως σημείωσε οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027 με σταδιακή παράδοση του έργου μέχρι το τέλος του 2030. «Η 90ή ΔΕΘ αποτελεί το σημείο εκκίνησης για τη δημιουργική συνάντηση της ιστορίας με το μέλλον. Το 2026 δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η ΔΕΘ να παραμείνει ζωντανή, δυναμική και πρωταγωνίστρια», κατέληξε ο κ. Τσεντεμεϊδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ