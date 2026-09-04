Υεμένη: Πάνω από 80 νεκροί από συγκρούσεις μεταξύ Χούθι και κυβερνητικών δυνάμεων

Στρατιωτική πηγή κατηγόρησε τότε τους αντάρτες ότι θέλουν να καταλάβουν περιοχές που βρίσκονται στο στενό Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ.

Περισσότεροι από 80 μαχητές σκοτώθηκαν στην Υεμένη από χθες, Πέμπτη, σε συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των ανταρτών Χούθι, όπως δήλωσαν σήμερα πηγές από τα δύο στρατόπεδα.

Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν χθες ύστερα από την χερσαία επίθεση που εξαπέλυσαν οι φιλοϊρανοί Χούθι, εκτοξεύοντας παράλληλα ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας και στην περιοχή της Ταΐζ.

Στρατιωτική πηγή κατηγόρησε τότε τους αντάρτες ότι θέλουν να καταλάβουν περιοχές που βρίσκονται στο στενό Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, μια στρατηγική θαλάσσια οδό που χρησιμοποιείται για να συνδέει την Ασία και την Ευρώπη μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Στρατιωτικός από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και ένας δεύτερος στην περιοχή της Ταΐζ, βαθύτερα στην ενδοχώρα, ανέφεραν σήμερα αντίστοιχα τον θάνατο 24 και 15 μελών των κυβερνητικών δυνάμεων σε συγκρούσεις από χθες.

Στο στρατόπεδο των ανταρτών, τουλάχιστον 42 μαχητές σκοτώθηκαν, σύμφωνα με ιατρικές πηγές στις περιοχές υπό τον έλεγχο των Χούθι.

Ούτε οι αντάρτες ούτε η κυβέρνηση έχουν προς το παρόν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό.

Κυβερνητικές στρατιωτικές πηγές δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στο πλαίσιο της επιχείρησής τους οι αντάρτες προσπαθούν να απομονώσουν την πόλη-λιμάνι Μούχα –στο βόρειο τμήμα του στενού που αποτελεί στόχο εδώ και εβδομάδες - από τις υπόλοιπες περιοχές που ελέγχει η κυβέρνηση.

Οι Χούθι δεν κατέχουν αυτή τη στιγμή ζώνες που βρίσκονται πάνω στο Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, αλλά ελέγχουν το λιμάνι της Χοντέιντα, στα βόρεια.

Τον Ιούλιο είχαν ανακοινώσει ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας, για την οποία το Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ έγινε η μοναδική θαλάσσια δίοδος από τότε που το Ιράν απέκλεισε το Στενό του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα μέσα Φεβρουαρίου.

Ύστερα από εμφύλια σύρραξη που κράτησε περισσότερο από δέκα χρόνια, η Υεμένη έγινε τον Ιούλιο η τελευταία χώρα έως τώρα που εσύρθη στην περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθι να παραβιάζουν την εκεχειρία που συνήφθη το 2022 με την υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση.

Οι αντάρτες έχουν εντείνει έκτοτε τις επιθέσεις κατά στρατιωτικών στόχων και περιοχών που ελέγχονται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Ο πόλεμος στην Υεμένη ξεκίνησε το 2014 όταν οι Χούθι εξαπέλυσαν από το προπύργιό τους στη Σαάντα, μια περιοχή στο βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία, μεγάλη επίθεση και κατέλαβαν μεγάλα τμήματα εδάφους, μεταξύ των οποίων και την πρωτεύουσα Σαναά.

Αποδυναμωμένη, η κυβέρνηση της Υεμένης, που κατέφυγε στο Άντεν (νότια), έλαβε το 2015 τη βοήθεια ενός στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία του Ριάντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ