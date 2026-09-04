Commerzbank-Unicredit: Ο Ορσέλ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Έσσης - Πλησιάζει το deal

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν ο Ορσέλ συναντήσει για πρώτη φορά τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Όλο και πιο κοντά στην απόκτηση της Commerzbank βρίσκεται η UniCredit καθώς ο Αντρέα Ορσέλ συναντήθηκε την Πέμπτη με τον πρωθυπουργό της Έσσης, το κρατίδιο όπου εδρεύει η γερμανική τράπεζα.

Όπως μεταδίδει η FAZ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Μπορις Ράιν έθεσε στον Ορσέλ διάφορα ζητήματα μεταξύ των οποίων τη διατήρηση της εισαγωγής της τράπεζας στο χρηματιστήριο με ελεύθερη διασπορά τουλάχιστον 25% των μετοχών, τη διατήρηση της γερμανικής τραπεζικής άδειας και την παραμονή σημαντικών λειτουργιών στην Φρανκφρούρτη, το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο της Γερμανίας.

«Ήμασταν απόλυτα σαφείς στο ότι θέλαμε να μιλήσουμε απευθείας με την κυβέρνηση και εκτιμάμε τη διάθεση για διάλογο. Οι συζητήσεις ήταν εποικοδομητικές και επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο μπορεί η διαδικασία να προχωρήσει μπροστά προς τη σωστή κατεύθυνση για όλους τους μετόχους και τη Γερμανία», ανέφερε εκπρόσωπος της UniCredit.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν ο Ορσέλ συναντήσει για πρώτη φορά τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε προηγουμένως επικρίνει την UniCredit για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε την Commerzbank και, για μεγάλο χρονικό διάστημα, αρνήθηκε να συνεργαστεί άμεσα με τον Όρσελ. Στη συνέχεια όμως άλλαξε στάση μετά την προσφορά εξαγοράς που υποβλήθηκε το καλοκαίρι, η οποία άφησε την ιταλική τράπεζα με αρκετές μετοχές ώστε να αναλάβει ουσιαστικά τον έλεγχο του ανταγωνιστή του.

Ο Ορσέλ «κυνηγάει» τη συγκεκριμένη εξαγορά για δύο χρόνια, ενώ η άνοδος της τιμής της μετοχής της Commerzbank και η αντίθεση του Βερολίνου καθυστερούν τη διαδικασία. Μια επίσημη προσφορά εξαγοράς που υποβλήθηκε νωρίτερα φέτος, ανέβασε το μερίδιο της UniCredit κοντά στο 50%.

Το γερμανικό Δημόσιο διατηρεί περίπου 13% των δικαιωμάτων ψήφου, αποτελώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο μετά την UniCredit. Ο ρόλος της Commerzbank στη χρηματοδότηση της εθνικής οικονομίας και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την κυβέρνηση.