Tax & Labour | Εργασιακά

ΓΣΕΕ: Αυξήσεις μισθών, περισσότερες συμβάσεις εργασίας και μείωση του χρόνου εργασίας

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ΓΣΕΕ: Αυξήσεις μισθών, περισσότερες συμβάσεις εργασίας και μείωση του χρόνου εργασίας
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Ο κ. Παναγόπουλος επισήμανε πως οι μισθωτοί μόνο ένα τρόπο έχουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και και αυτός είναι οι αυξήσεις των μισθών.

Πραγματικές αυξήσεις μισθών, περισσότερες Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μείωση του χρόνου εργασίας ζήτησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος στο πλαίσιο της συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησε η Συνομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Ο κ. Παναγόπουλος επισήμανε πως οι μισθωτοί μόνο ένα τρόπο έχουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και και αυτός είναι οι αυξήσεις των μισθών.

Ανέφερε πως οι αριθμοί διαψεύδουν την κυβέρνηση καθώς οι μισθοί είναι στα τάρταρα και η ακρίβεια στα ύψη, ενώ τόνισε ότι δεν αναφέρεται μόνο στον κατώτατο μισθό, αλλά και στον μέσο μισθό.

Δήλωσε ότι πρέπει να υπογραφούν περισσότερες ΣΣΕ και ανέφερε ως παράδειγμα τον κλάδο του επισιτισμού-τουρισμού. Τουλάχιστον το 80% των μισθωτών της χώρας πρέπει να καλύπτεται από ΣΣΕ, τόνισε ο κ. Παναγόπουλος.

Αναφέρθηκε επίσης σε στεγαστικά ζητήματα, θυμίζοντας την παλαιότερη λειτουργία του ΟΕΚ.

Τέλος δήλωσε πως πρέπει να υπάρξει πρόνοια για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία, σε συνεργασία με την Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. «Καμμία κρίσιμη απόφαση για έναν εργαζόμενο δεν πρέπει να αφήνεται σε έναν αλγόριθμο. Δεν θέλουμε μια τεχνολογική μετάβαση για τους εργαζόμενους, χωρίς τους εργαζόμενους».

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Μισθός
Κατώτατος Μισθός
ΔΕΘ 2026
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΣΣΕ)
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