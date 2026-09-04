Πυρκαγιά στην περιοχή Ξηροπήγαδο Μάνδρας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στις 10:30, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους καπνούς, όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 10:00 σε ξηρά χόρτα -απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και μηχάνημα έργου της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής.

Παράλληλα στις 10:30, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους καπνούς, όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτκής Αττικής.

Επιπρόσθετα λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομία προχώρησε στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της εισόδου στον οικισμό Ξηροπήγαδο από το ύψος της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου.