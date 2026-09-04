Bloomberg: Μέτρα στήριξης σχεδόν 2 δισ. ευρώ περιλαμβάνει το πακέτο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Σχεδόν στα 2 δισ. ευρώ αναμένεται να ανέλθει το ύψος του πακέτου μέτρων στήριξης που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με δημοσίευμά του Bloomberg.

Σχεδόν στα 2 δισ. ευρώ αναμένεται να ανέλθει το ύψος του πακέτου μέτρων στήριξης που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με δημοσίευμά του Bloomberg, που επικαλείται πηγές με γνώση των εξελίξεων.

Όπως επισημαίνεται, το πακέτο μέτρων θα ανακοινωθεί κατά την εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού το Σάββατο στο «Βελλίδειο» και σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, έχει ως στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών από την κρίση του κόστους διαβίωσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο πακέτο της 90ης ΔΕΘ αναμένεται να περιλαμβάνονται μέτρα στήριξης για τους αυτοαπασχολούμενους και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως οι συνταξιούχοι, ενώ κεντρική θέση στην ομιλία του πρωθυπουργού θα έχουν μια σειρά φορολογικών ελαφρύνσεων, αλλά και παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Όπως σημειώνεται, η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ορισμένα μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο, καθώς η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό περιθώριο για πρόσθετες δαπάνες, έχοντας τα τελευταία χρόνια υπερκαλύψει επανειλημμένα τους δημοσιονομικούς της στόχους. Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις θα ευθυγραμμίζονται με το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία που έχει επιβραβευθεί από τις αγορές. Η Ελλάδα, άλλωστε, δανείζεται σήμερα με χαμηλότερο κόστος από την Ιταλία και τη Γαλλία.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται παράλληλα το γεγονός πως με δεδομένο πως οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την προσεχή άνοιξη, η προσπάθεια ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων, που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές και τις επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη από τη δεκαετή οικονομική κρίση, πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα πολιτικά ευαίσθητη συγκυρία, καθώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να κερδίσει την τρίτη διαδοχική θητεία της.

Το Bloomberg σημειώνει πως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι το υψηλό κόστος διαβίωσης αποτελεί τη σημαντικότερη ανησυχία των ψηφοφόρων, παρά τις διαδοχικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των τιμών στην ενέργεια και τα είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Όπως επισημαίνεται, το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών μόνο βέβαιο δεν θεωρείται, καθώς στις ίδιες δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία αν και διατηρεί σαφές προβάδισμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενδέχεται να μην συγκεντρώσει το ποσοστό που απαιτείται για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.

To Bloomberg τονίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας αναμένεται να είναι δύσκολη. Το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα κατακερματισμένο, ενώ κατά τον τελευταίο χρόνο δημιουργήθηκαν και νέα κόμματα. Ο νέος πολιτικός σχηματισμός που ίδρυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα σε ορισμένες από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της κρίσης, καταγράφεται σήμερα στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως πέρα από την παρουσίαση των μέτρων οικονομικής στήριξης για το επόμενο έτος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αξιοποιήσει την ομιλία του και για να παρουσιάσει το σχέδιό του έως το 2030, στην περίπτωση που εξασφαλίσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία.

Στο δημοσίευμα γίνεται ακόμα αναφορά στον σχεδιασμό του ελληνικού οικονομικού επιτελείου για πρόωρη αποπληρωμή (εντός του 2027) σχεδόν 13 δισ. ευρώ από τις δανειακές της υποχρεώσεις, καθώς το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού -το οποίο δεν περιλαμβάνει τις πληρωμές τόκων— αναμένεται να υπερβεί τον στόχο για το 2026.

Σύμφωνα με το Bloomberg, παρά τα θετικά δημοσιονομικά δεδομένα, το τι θα συμβεί μετά τις επόμενες εκλογές αποτελεί ήδη μέρος των μακροπρόθεσμων υπολογισμών των επενδυτών για την ελληνική οικονομία, επισημαίνει στη συνέχεια το δημοσίευμα. Παράλληλα, υπενθυμίζει πως στα μέσα Αυγούστου, ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις προοπτικές της χώρας σε θετικές. Ο οίκος επικαλέστηκε την οικονομική ανάπτυξη, τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

«Η αξιολόγηση θα αναβαθμιστεί εφόσον η R&I διαπιστώσει ότι οι προσπάθειες για την οικονομική αναζωογόνηση και τη δημοσιονομική εξυγίανση θα συνεχιστούν υπό τη νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές», ανέφερε στην έκθεσή του ο οίκος αξιολόγησης.

Από την επανεκλογή του Μητσοτάκη το 2023, η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και από τους πέντε οίκους αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αξιολόγηση των ενεχύρων. Η DBRS αναμένεται να δημοσιοποιήσει αργότερα την Παρασκευή την τελευταία του αξιολόγηση για την Ελλάδα, καταλήγει το δημοσίευμα.