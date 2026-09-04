Χρηματιστήριο: Νέα απόπειρα για τις 2.700 μονάδες

Σε επίπεδα άνω των 2.700 μονάδων επιχειρεί να κινηθεί την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με το επενδυτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές ελαφρώς βελτιωμένο, αλλά και εν αναμονή της αποψινής αξιολόγησης του ελληνικού αξιόχρεου από την DBRS.

Σε επίπεδα άνω των 2.700 μονάδων επιχειρεί να κινηθεί την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με το επενδυτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές ελαφρώς βελτιωμένο, αλλά και εν αναμονή της αποψινής αξιολόγησης του ελληνικού αξιόχρεου από την DBRS.

Χθες οι βασικοί δείκτες της Wall Street ενισχύθηκαν άνω του 1%, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, με μεγαλύτερη πτώση στις βραχυπρόθεσμες διάρκειες. Πιο συγκεκριμένα, η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά 3 μονάδες βάσης στο 4,34%, ενώ οι αποδόσεις του δεκαετούς και του 30ετούς μειώθηκαν κατά 1 μονάδα βάσης, στο 4,77% και 5,25% αντίστοιχα.

Επιπλέον, οι τιμές του Brent σταθεροποιήθηκαν, έπειτα από άνοδο στις τρεις πρώτες συνεδριάσεις της εβδομάδας, εξέλιξη που επίσης στήριξε το κλίμα στις αγορές. Το Brent υποχώρησε χθες οριακά κατά 0,1% στα 95,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα κινείται εκ νέου πτωτικά, στα 95,01 δολάρια.

Το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, ενώ η αγορά παραμένει ουσιαστικά διχασμένη για το τι θα αποφασίσει η Fed στη συνεδρίασή της σε δύο εβδομάδες. Τα προθεσμιακά συμβόλαια αποτιμούν πιθανότητα λίγο πάνω από 50% για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης. Αυτό καθιστά τα σημερινά στοιχεία για την απασχόληση ιδιαίτερα κρίσιμα για τις προσδοκίες γύρω από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, κι ενώ ξεκινά από αύριο η λεγόμενη blackout period, κατά την οποία οι αξιωματούχοι της Fed περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους για τη νομισματική πολιτική πριν από τη συνεδρίαση.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν πάντως ότι το σημερινό report για την αγορά εργασίας ενδέχεται να μην προσφέρει μια απολύτως ξεκάθαρη εικόνα. Εάν τα στοιχεία για την απασχόληση δεν δώσουν σαφή κατεύθυνση, το ενδιαφέρον θα στραφεί στα στοιχεία για τον πληθωρισμό της επόμενης Παρασκευής.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται με θετικά πρόσημα, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να ενισχύεται 0,23%, ενώ ο CAC στο Παρίσι και ο βρετανικός FTSE100 ενισχύονται οριακά περί του 0,07%-0,08%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.699,40 μονάδες με άνοδο 0,30%. Στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών ο ΓΔ βρέθηκε να ενισχύεται έως τις 2.707,31 μονάδες.



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Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 0,65% στις 3.207,85 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Eurobank, ενισχυμένη 1,01% στα 4,71 ευρώ, και ακολουθούν οι Τρ. Πειραιώς (+0,91%), Εθνική (+0,83%), Τράπεζα Κύπρου (+0,77%), Optima Bank (+0,25%) και CrediaBank (+0,10%). Στον αντίποδα, η Alpha Bank υποχωρεί 0,29% στα 4,73 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2:1 με 59 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 30 σε αρνητικό και 61 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 22,50 εκατ. ευρώ.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Τιτάν, ενισχυμένη 1,76% στα 54,90 ευρώ, και ακολουθούν οι ElvalHalcor (+1,21%), Aktor (+1,17%), ΔΕΗ (+1,07%), Jumbo (+1,05%), Helleniq Energy (+0,96%) και ΕΥΔΑΠ (+0,82%). Ανοδικά κινούνται επίσης οι Lamda Development (+0,61%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,58%), ΔΑΑ (+0,48%), Allwyn (+0,38%), Viohalco (+0,11%) και ΟΤΕ (+0,10%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η Coca-Cola HBC, υποχωρώντας 1,69% στα 52,40 ευρώ, και ακολουθούν οι Metlen (-0,62%), Motor Oil (-0,48%), Aegean (-0,25%) και Cenergy (-0,17%).