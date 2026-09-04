ΗΠΑ: «Το Ηνωμένο Βασίλειο μάλλον έχει επιλέξει τις Βρυξέλλες, παρά την Αμερική»

Ο Αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR) εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι το Λονδίνο δεν χρησιμοποιεί την ελευθερία που του προσφέρθηκε από το Brexit.

Ο Αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ υποστήριξε σήμερα, σε συνέντευξή του στους Financial Times, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιλέξει «τις Βρυξέλλες μάλλον, παρά την Αμερική», εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι το Λονδίνο δεν χρησιμοποιεί την ελευθερία που του προσφέρθηκε από το Brexit για να εμβαθύνει τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έτσι το ερμηνεύουμε (...) με βάση τις συνομιλίες μου με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου λέω: 'Έι, είστε ελεύθεροι από την ΕΕ. Γιατί δεν απελευθερώνετε λίγο, δεν δέχεστε αγαθά που συμφωνούν με τις αμερικανικές προδιαγραφές, δεν δέχεστε αγροτικά προϊόντα που συμφωνούν με τις αμερικανικές προδιαγραφές;'», εξηγεί στην εφημερίδα.

«Και αυτοί απαντούν: 'Καλά, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι λέει γι' αυτό η ΕΕ'. Ξέρετε, αυτό είναι πρόβλημα για εμάς και είναι δύσκολο», προσθέτει.

Ο νέος βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ τάχθηκε και πάλι χθες, Πέμπτη, με την ευκαιρία της επίσκεψης στο Λονδίνο του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, υπέρ μιας «ενίσχυσης της σχέσης ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ».

Μια κρίσιμης σημασίας σύνοδος κορυφής ανάμεσα στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται εξάλλου μέχρι το τέλος της χρονιάς για να γίνει δουλειά πάνω σε ό,τι αφορά την προσέγγιση αυτή, περισσότερο από έξι χρόνια μετά τη βρετανική αποχώρηση.

Ο προκάτοχός του Κιρ Στάρμερ είχε ήδη συνάψει το 2025 μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην αρχή του εμπορικού πολέμου που εξαπέλυσε την ίδια χρονιά ο Ντόναλντ Τραμπ, περιορίζοντας στο 10% το μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών δασμών επί των βρετανικών προϊόντων.

Το Λονδίνο είχε δεχθεί σε αντάλλαγμα να ανοίξει περισσότερο την αγορά του στην αμερικανική αιθανόλη και στο αμερικανικό μοσχαρίσιο κρέας.

Οι Βρετανοί συνήψαν επίσης μια συμφωνία για να αποφύγουν τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς στα φάρμακα, αποδεχόμενοι να πληρώνουν ακριβότερα ορισμένες θεραπείες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ