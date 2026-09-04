ΕΛΒΟ: Επενδυτικό πρόγραμμα 40 εκατ. ευρώ για νέες τεχνολογίες

Η επένδυση θα ενισχύσει τις υπάρχουσες δυνατότητες παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων της ΕΛΒΟ ενώ παράλληλα θα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της εταιρείας.

Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 40 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μετατρέψει την εταιρεία σε έναν κόμβο υψηλής τεχνολογίας για την αμυντική βιομηχανία στη Νότια Ευρώπη.

Η επένδυση θα ενισχύσει τις υπάρχουσες δυνατότητες παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων της ΕΛΒΟ ενώ παράλληλα θα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της εταιρείας, ώστε να συμπεριλάβει και άλλες νέες αμυντικές τεχνολογίες, όπως anti-drones συστήματα και UAS.

Το πρόγραμμα θα εκσυγχρονίσει και θα αυξήσει τη βασική ικανότητα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων της ΕΛΒΟ, δημιουργώντας παράλληλα νέες δυνατότητες σε αναδυόμενες αμυντικές τεχνολογίες, προστίθεται στην ανακοίνωση. Συνολικά, η επένδυση και τα έργα που περιλαμβάνει θα επιτρέψουν στην ΕΛΒΟ να ανταποκριθεί στις λειτουργικές απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς, αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας όσον αφορά στις αυξανόμενες ευκαιρίες εξαγωγών στις διεθνείς αγορές και να γίνει ένας σημαντικός αμυντικός κόμβος. Ένα επιπλέον σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης θα είναι η συμβολή της στην απασχόληση και στην οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Περίπου 300 νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν σταδιακά στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ στη Σίνδο, οι οποίες θα αφορούν κυρίως εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνικούς, καθώς και σεκατασκευαστικούς και λειτουργικούς ρόλους.

Ταυτόχρονα, πέρα από την άμεση απασχόληση, η επέκταση αναμένεται να ενισχύσει το ευρύτερο περιφερειακό επιχειρηματικό οικοσύστημα, μέσω ευκαιριών για περιφερειακούς βιομηχανικούς εταίρους και παρόχους υπηρεσιών, καθώς και την ανάπτυξη συνεργειών με άλλες επιχειρήσεις σε τομείς όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, αναπτύσσοντας πρόσθετη, έμμεση, οικονομική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή. Η επένδυση των 40 εκατ. ευρώ βασίζεται στη δυναμική που δημιουργήθηκε από την εξαγορά της ΕΛΒΟ από τον όμιλο SK, ο οποίος έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ στην αναδιάρθρωση της εταιρείας, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και τη βελτιστοποίηση των ροών εργασίας παραγωγής, επισημάνεται στην ανακοίνωση. Με τις εργασίες να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη καθώς η υλοποίηση του προγράμματος έχει ήδη ξεκινήσει, τα έργα που εμπλέκονται στην επένδυση θα προχωρήσουν σταδιακά και σε φάσεις σε όλο το βιομηχανικό συγκρότημα της ΕΛΒΟ στη Σίνδο.

«Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα διαθέτει το ταλέντο, τη βιομηχανική βάση και τη στρατηγική θέση για να γίνει ηγετική δύναμη στην επόμενη γενιά της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και η δέσμευσή μας στην ΕΛΒΟ αντικατοπτρίζει το μακροπρόθεσμο όραμά μας για την Ελλάδα, επενδύοντας στους ανθρώπους της, στις βιομηχανικές της δυνατότητες και στο μέλλον της», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ΕΛΒΟ, υποστράτηγος ε.α. Αντώνης Βιτεζάκης.

Ως μέλος του ομίλου SK, η ΕΛΒΟ προσφέρει αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή εξελιγμένων αμυντικών συστημάτων και στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), συμπεριλαμβανομένης της πολύπλοκης μεταφοράς και εφαρμογής τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι δυνατότητές της εκτείνονται πέρα από την υπεργολαβία ή την κατασκευή εξαρτημάτων, στην ενσωμάτωση και παραγωγή ολοκληρωμένων αμυντικών συστημάτων, καθώς και στην επιτυχή εφαρμογή νέων τεχνολογιών, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Στον αμυντικό τομέα, όπου η ποιότητα, η συνέπεια και η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη είναι απαραίτητες, αυτή η εμπειρία παρέχει μια ισχυρή βάση για τη συνεχή επέκταση της ΕΛΒΟ στην προηγμένη αμυντική βιομηχανία και τεχνολογία, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ