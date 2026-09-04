Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022 οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων

Στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022 σκαρφάλωσαν τον Αύγουστο οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνουν τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς από βασικές χώρες-παραγωγούς.

Στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022 σκαρφάλωσαν τον Αύγουστο οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνουν τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς από βασικές χώρες-παραγωγούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), ο διεθνής δείκτης τιμών τροφίμων αυξήθηκε κατά 1,9% σε σχέση με τον Ιούλιο, με τα σιτηρά, τη ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά να οδηγούν την άνοδο. Οι διεθνείς τιμές του σιταριού ενισχύθηκαν κατά 2,6%, ενώ πολύ μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στη ζάχαρη, κατά 11,9%.

Οι διεθνείς αγορές τροφίμων βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν συνδυασμό προβλημάτων στην παραγωγή, το εμπόριο και τις καιρικές συνθήκες, την ώρα που οι αγρότες πιέζονται ήδη από το αυξημένο κόστος παραγωγής. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα, όπου η κλιμάκωση του πολέμου δυσχεραίνει τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών.

Παράλληλα, η προοπτική ενός ιδιαίτερα ισχυρού Ελ Νίνιο διατηρεί αυξημένους τους κινδύνους για τις καλλιέργειες, ενισχύοντας τον φόβο για ένα νέο πληθωριστικό σοκ στα τρόφιμα.

Ο δείκτης του FAO παρακολουθεί τις διεθνώς εμπορεύσιμες πρώτες ύλες τροφίμων, επομένως οι μεταβολές του δεν μεταφέρονται αυτομάτως στις τιμές των σούπερ μάρκετ, αλλά συνήθως εμφανίζονται με χρονική υστέρηση.