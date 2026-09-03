Προβλήτας 6 στη Θεσσαλονίκη: Οι ευκαιρίες που «ξεκλειδώνουν» για τις επιχειρήσεις με την επένδυση του ΟΛΘ

Η Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί μία σημαντική μετάβαση σε εμπορικό και επιχειρηματικό κόμβο για μια ευρύτερη γεωγραφική ζώνη που εκτείνεται από τη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια έως την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Κινητήριος δύναμη αυτής της εξέλιξης είναι η επέκταση του Προβλήτα 6, το μεγαλύτερο έργο λιμενικής αναβάθμισης στο επενδυτικό πρόγραμμα της ΟΛΘ Α.Ε. Η κατασκευή του πρόσθετου κρηπιδώματος, μήκους 513 μέτρων και πλάτους 306,5 μέτρων, σε συνδυασμό με την εκβάθυνση του διαύλου προσέγγισης και περιοχής ελιγμών, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση περισσότερων πλοίων, αλλά και πλοίων κύριων γραμμών, χωρητικότητας έως και 24.000 TEU.



Πρόκειται για την επένδυση που ενισχύει καθοριστικά το παραγωγικό και εμπορικό αποτύπωμα του λιμένα. Η δυναμικότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί, από 650.000 TEU ετησίως που εξυπηρετεί σήμερα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση φορτίων που διακινούνται σε κύριες γραμμές και την απευθείας σύνδεση της Θεσσαλονίκης με σημαντικά διεθνή εφοδιαστικά κέντρα.

Πέρα από την αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, η οικονομική σημασία του έργου αφορά την ίδια την αλλαγή της κλίμακας της Θεσσαλονίκης στον χάρτη των εμπορευματικών ροών. Περισσότερα φορτία μπορούν να φτάνουν απευθείας στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας πιο ανταγωνιστικές επιλογές στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, η μεγαλύτερη και ανταγωνιστικότερη λιμενική υποδομή σημαίνει νέες λύσεις στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, η αύξηση της διακίνησης δημιουργεί νέα δεδομένα για μεταφορές, αποθήκευση, διαμεταφορά, τελωνειακές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, ενισχύοντας το ευρύτερο οικοσύστημα logistics.

Η λογική πίσω από το επενδυτικό πλάνο είναι συνεπώς ευρύτερη της κατασκευής ενός τεχνικού έργου: Η ΟΛΘ Α.Ε. επενδύει ταυτόχρονα στην ενίσχυση του εξοπλισμού και της παραγωγικότητας του λιμένα, μεταξύ άλλων με οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers, στην ψηφιοποίηση των λειτουργιών και στην ανάπτυξη λύσεων που συνδέουν το λιμάνι με τις αγορές των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου κόμβου logistics, ικανού να εξυπηρετεί μεγαλύτερους όγκους φορτίων και να προσφέρει αξιόπιστες -από πλευράς χρόνου και κόστους- επιλογές στις επιχειρήσεις της περιοχής.

Η επένδυση έχει μετρήσιμο οικονομικό αποτύπωμα. Κατά την περίοδο υλοποίησης, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία 530 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία και θα στηρίξει περισσότερες από 20.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Σε ορίζοντα δεκαετούς πλήρους λειτουργίας, η προστιθέμενη αξία αναμένεται να ξεπεράσει το 1,4 δισ. ευρώ, ενώ περισσότερες από 52.000 θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι θα υποστηρίζονται άμεσα και έμμεσα.Η διεθνής συγκυρία καθιστά την επένδυση ακόμη πιο κρίσιμη, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν ανθεκτικούς εφοδιαστικούς διαδρόμους και εναλλακτικές διαδρομές. Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για τα λιμάνια των Βαλκανίων, η Θεσσαλονίκη αξιοποιεί το γεωγραφικό της χάρισμα και τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε στρατηγικό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου.

Το ζητούμενο της επόμενης ημέρας δε σταματά επομένως στο πόσα πλοία θα μπορεί να υποδέχεται το λιμάνι, αλλά προχωρά στις νέες διαδρομές εμπορίου, επενδύσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης που θα μπορέσει να «ξεκλειδώσει» για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

