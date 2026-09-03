ΔΥΠΑ: Ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και ειδικοτήτων στην 57η «Ημέρα Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, με πάνω από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, θα συμμετάσχουν στην 57η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν απευθείας εκπροσώπους των επιχειρήσεων και να ενημερωθούν για τις θέσεις που προσφέρουν.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

βιομηχανίες (τρόφιμα, ενδύματα, καλλυντικά και είδη υγιεινής, φάρμακα, χρώματα, δομικά υλικά, μεταλλικές κατασκευές, χαρτί κ.ά.)

χονδρικό και λιανικό εμπόριο (οικιακά είδη, ηλεκτρική ενέργεια, αυτοκίνητα κ.ά.)

κατασκευές και τεχνικά έργα

πληροφορική

τηλεπικοινωνίες

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

παροχή υπηρεσιών

μεταφορές

εστίαση και ψυχαγωγία

Οι επιχειρήσεις αναζητούν εργαζομένους σε πολλές και διαφορετικές ειδικότητες: ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους και χημικούς μηχανικούς, χημικούς, ψυκτικούς, τεχνολόγους τροφίμων, γεωπόνους, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές, μηχανικούς σχεδιασμού και παραγωγής, υπεύθυνους ασφάλειας, πολιτικούς μηχανικούς και τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων.

Διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν επίσης για συμβούλους πωλήσεων, αποθηκάριους, οδηγούς, ταμίες, εργάτες παραγωγής, λογιστές, διοικητικούς υπαλλήλους, βιολόγους, νοσηλευτές, μαίες, αισθητικούς, γραφίστες, project managers, στελέχη marketing, fashion designers, καθώς και για ειδικότητες της πληροφορικής, όπως web και software developers και engineers, IT database administrators, μηχανικούς Η/Υ και μηχανικούς πληροφοριακών συστημάτων κ.ά.

Οι θέσεις καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης, απευθυνόμενες σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών προφίλ.

Στην «Ημέρα Καριέρας» οι υποψήφιοι μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τις επιχειρήσεις, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις και τις απαιτήσεις τους, να διερευνήσουν τις επαγγελματικές επιλογές τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπου συνεντεύξεις εργασίας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.