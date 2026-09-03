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Ενδιάμεσο μέρισμα καταβάλλει η Eurobank - Στις 11 Δεκεμβρίου η καταβολή

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Ενδιάμεσο μέρισμα καταβάλλει η Eurobank - Στις 11 Δεκεμβρίου η καταβολή
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Επιπλέον στις 8 Δεκεμβρίου θα γίνει ο προσδιορισμός των δικαιούχων και στις 11/12 θα ξεκινήσει η πληρωμή του.

Επικαιροποιημένο ετήσιο ημερολόγιο για το 2026 δημοσίευσε η τράπεζα Eurobank. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα ημερομηνία αποκοπής του ενδιάμεσου μερίσματος είναι η 7η Δεκεμβρίου 2026.

Επιπλέον στις 8 Δεκεμβρίου θα γίνει ο προσδιορισμός των δικαιούχων και στις 11/12 θα ξεκινήσει η πληρωμή του.

Η Eurobank σημειώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, κατόπιν της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού. Οι νέες ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2026 εξαρτώνται από εγκρίσεις προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία.

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