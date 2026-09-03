Προσπάθεια αντίδρασης στο Χρηματιστήριο

Προσπάθεια αντίδρασης στο ΧΑ, με τους αγοραστές να επιστρέφουν στα blue chips.

Αντίδραση στο τριήμερο πτωτικό σερί αναζητεί το Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας ως βασικό μοχλό τον τραπεζικό κλάδου που δείχνει έτοιμος να σπάσει την συσσώρευση εβδομάδων κοντά τα πολυετή υψηλά που βρίσκεται.

Ο τζίρος ενισχύεται διαρκώς με επίκεντρο τις τέσσερις συστημικές που βρίσκονται στο επίκεντρο της αναβάθμισης της αγοράς σε ανεπτυγμένη από Stoxx και FTSE. Αναλυτές αναβαθμίζουν διαρκώς τις τράπεζες δίνοντας περιθώρια ανόδο της τάξεως του 20% και άνω. Τελευταία η Morgan Stanley ήρθε να προσθέτει τη μετοχή της Alpha Bank στις κορυφαίες ευρωπαϊκές τραπεζικές επιλογές της. Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα προσθέτει την Alpha στις επιλογές της ως mid-cap top pick, καθώς εκτιμά ότι η Ελλάδα εμφανίζει πιθανότατα το ισχυρότερο outlook για την αύξηση των δανείων στην Ευρώπη και ότι η Alpha προσφέρει το πιο ελκυστικό risk-reward μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Παράλληλα, ο επενδυτικός οίκος αυξάνει τις τιμές στόχους. Για την Alpha Bank, η τιμή στόχος αυξάνεται στα 5,50 ευρώ από 5 ευρώ, ενώ για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 12,30 ευρώ από 11,50 ευρώ, αυξημένη κατά περίπου 7%. Για τη Eurobank ο στόχος ανεβαίνει στα 5,40 ευρώ από 4,90 ευρώ, ή κατά περίπου 10,2%, ενώ για την Εθνική στα 19,30 ευρώ από 17,60 ευρώ, αυξημένος κατά περίπου 9,7%. Αντίθετα, για την CrediaBank ο στόχος μειώνεται στα 1,09 ευρώ από 1,16 ευρώ.

Πλέον, μεγάλα «πορτοφόλια» αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους «σκουπίζοντας» την προσφορά που προκύπτει από funds των αναδυόμενων αγορών που επιλέγουν να αποχωρήσουν. Να σημειωθεί πως δεν υποχρεούνται όλα τα funds των αναδυόμενων να αποχωρήσουν. Υπό αυτό το πρίσμα, σημαντικά κεφάλαια της κατηγορίας θα διατηρήσουν τις θέσεις τους.

Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ, Jumbo, MOH, ΔΕΗ και Metlen θα εισέλθουν στον STOXX Europe 600, μετά την αναταξινόμησή της Ελλάδας από αναδυόμενη σε αναπτυγμένη Αγορά. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου (άνοιγμα 21 Σεπτεμβρίου). Παράλληλα, τα αποτελέσματα των τραπεζών και των μεγαλύτερων εισηγμένων ήταν άκρως ενθαρρυντικά για τη συνέχεια τη στιγμή που τα επενδυτικά πλάνα τρέχουν με αμείωτη ένταση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, η Ελλάδα θα μπορούσε να ολοκληρώσει την πρόωρη αποπληρωμή των υπολοίπων διμερών δανείων της από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης έως το 2029-30, νωρίτερα από τον προηγούμενο στόχο της κυβέρνησης για το 2031 και περισσότερο από μια δεκαετία πριν από τη συμβατική λήξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Δημόσιο σχεδιάζει να αποπληρώσει τουλάχιστον 5,1 δισ. ευρώ το 2027, υποστηριζόμενη από ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα στοχεύει σε έκδοση ομολόγων ύψους 7-8 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια του έτους. Η επιταχυνόμενη αποπληρωμή βελτιώνει περαιτέρω το προφίλ χρέους της Ελλάδας και σηματοδοτεί τη δημοσιονομική ισχύ, υποστηρίζοντας την υπόθεση για νέες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης και παρέχοντας μια θετική αξιολόγηση για τις εγχώριες συνθήκες χρηματοδότησης.

Ευρύτερα στα διεθνή, το σκηνικό είναι άκρως προβληματικό για τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις να φτάνουν σε πολυετή υψηλά σε όλη την ήπειρο. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου (+3,2 μονάδες βάσης) αυξήθηκε στο 3,37% και η απόδοση του 30ετούς ομολόγου (+1,9 μονάδες βάσης) έφτασε το 3,83%, η οποία ήταν η υψηλότερη από το 2011 και για τα δύο. Και παρόμοια ήταν η κατάσταση και για τις πραγματικές αποδόσεις, με την πραγματική απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Γερμανίας (+1,7 μονάδες βάσης) να διαμορφώνεται στο υψηλό μετά το 2011, στο 0,99%, υποδηλώνοντας ότι δεν επρόκειτο απλώς για μια ιστορία υψηλών πληθωριστικών προσδοκιών. Στη συνέχεια, στη Γαλλία, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου (+4,4 μονάδες βάσης) έφτασε στο υψηλό μετά το 2008, στο 4,25%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου (+3,2 μονάδες βάσης) κινήθηκε ακόμη και πάνω από το 5% σε ενδοημερήσια βάση, πριν κλείσει ελαφρώς κάτω από αυτό, στο υψηλό μετά το 2008, στο 4,98%.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης «σπάει» το αρνητικό σερί καταγράφοντας άνοδο 0,72% στις 2.667,67 μονάδες, με τον τραπεζικό δείκτη να πρωταγωνιστεί με άνοδο 0,8% στις 3.152 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,63%.

Στις τράπεζες άνοδο 0,92% καταγράφει η Eurobank στα 4,622 ευρώ, με την Πειραιώς να ακολουθεί στο 0,73% και τα 10,325 ευρώ. Προσπάθεια σταθεροποίησης πάνω από τα 17 ευρώ για την ΕΤΕ με την Alpha στα 4,65 ευρώ. Κέρδη 0,96% για την Κύπρου.

Αντίδραση στα blue chips με την Jumbo και την ΓΕΚ να ξεχωρίζουν με άνοδο 2,5% και 1,58% αντίστοιχα. Συνεχίζουν ανοδικά ΕΛΠΕ, ΔΕΗ ενώ επιστρέφουν οι αγοραστές σε Alwyn, Metlen. Στο πράσινο Viohalco, Lamda, και ElvalHalcor.