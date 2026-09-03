Νεπάλ: Στο επίκεντρο η αποκατάσταση των ζημιών - 20.000 σπίτια πρέπει να χτιστούν εκ νέου

Τουλάχιστον 1.204 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την κατολίσθηση, ενώ περισσότεροι από 4.200 εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νεπάλ.

Στο Νεπάλ θα πρέπει να ανοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας, εκτίμησαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται.

Ένας παγετώνας κατέρρευσε στις 26 Αυγούστου προκαλώντας κατολίσθηση και πλημμύρες στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, ισοπεδώνοντας ολόκληρες κοινότητες και χωριά, αφήνοντας πίσω του μόνο λίγα σπίτια όρθια και χωρίς να έχουν υποστεί ζημιές.

«Οι προκαταρκτικές μας εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 7.500 σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, είτε έχουν παρασυρθεί από τα νερά είτε έχουν θαφτεί κάτω από τα συντρίμμια και τη λάσπη», δήλωσε ο Ντάρμα Ραζ Ουπρέτι, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Μείωσης και Διαχείρισης των Κινδύνων Καταστροφών.

Ακόμη και τα σπίτια που παραμένουν όρθια δεν είναι κατοικήσιμα, πρόσθεσε ο Ουπρέτι, με τις αρχές του Νεπάλ να εκτιμούν ότι περίπου 20.000 σπίτια πρέπει να ανοικοδομηθούν.

Τουλάχιστον 1.204 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την κατολίσθηση, ενώ περισσότεροι από 4.200 εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νεπάλ. Στο Θιβέτ τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχουν 21 νεκροί και 541 αγνοούμενοι.

«Δεν υπάρχει νόημα να ανοικοδομηθούν τα σπίτια στις ίδιες περιοχές, καθώς έτσι οι άνθρωποι θα παραμείνουν εκτεθειμένοι στους ίδιους κίνδυνους», εξήγησε ο Ουπρέτι.

Οι αρχές αναζητούν πιο ασφαλείς περιοχές για να μετακινηθούν οι οικισμοί.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Μπαλέντρα Σαχ δήλωσε χθες ότι η κυβέρνησή του επικεντρώνεται στις προσπάθειες αποκατάστασης και ανοικοδόμησης.

«Οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα. Δεν έχουν ταυτότητες ή διαβατήρια», σχολίασε ο Φανίντρα Πάουντελ, ανώτερος αξιωματούχος του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Εκτάκτων Καταστάσεων (NEOC).

Ένας αξιωματικός του στρατού που συμμετέχει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ο οποίος έκανε δηλώσεις υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας του καθώς δεν έχει άδεια να μιλά στα μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ότι εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες που πιστεύεται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών.

«Ερευνώνται όλες οι σήραγγες με τη βοήθεια ειδικών από την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα», επεσήμανε. «Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστεί για όσο υπάρχει ελπίδα να βρεθούν επιζώντες. Ακόμη κι αν δεν υπάρχουν επιζώντες, θα ανασύρουμε πτώματα», πρόσθεσε.

Το πρακτορείο της Νότιας Κορέας Yonhap μετέδωσε ότι μια ομάδα Νοτιοκορεατών διασωστών, εξοπλισμένη με drones, σκυλιά και ειδικό εξοπλισμό, έχει αναπτυχθεί κοντά στη σήραγγα του υδροηλεκτρικού σταθμού Upper Trishuli-1, όπου αγνοούνται εννέα Νοτιοκορεάτες εργάτες.

Στο μεταξύ οι αρχές στις πληγείσες περιοχές εργάζονται για να αποκαταστήσουν την κανονικότητα όσο το δυνατόν περισσότερο, δίνοντας κυρίως έμφαση στην επιστροφή των παιδιών σε αυτοσχέδια σχολεία.

Μία εβδομάδα μετά την καταστροφή τουλάχιστον 22.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από ασφαλές, πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής, τόνισε η Unicef σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ