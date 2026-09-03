Οι «άτυπες ώρες» εργασίας βλάπτουν σοβαρά την υγεία των εργαζομένων υποστηρίζει σε χθεσινή γνωμοδότησή του ο Γαλλικός Οργανισμός για την Υγεία.

Οι «άτυπες ώρες» εργασίας βλάπτουν σοβαρά την υγεία των εργαζομένων υποστηρίζει σε χθεσινή γνωμοδότησή του ο Γαλλικός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (ANSES), ο οποίος υποστηρίζει την μεταρρύθμιση της υφιστάμενης σήμερα γαλλικής νομοθεσίας. Για να ορίσει τα άτυπα ωράρια εργασίας, ο οργανισμός προσδιόρισε τρεις κύριους τύπους: την εργασία το Σαββατοκύριακο, τις πολλές ώρες εργασίας άνω των οκτώ ωρών την ημέρα ή/και των σαράντα ωρών την εβδομάδα και τις βάρδιες μεταξύ 5 π.μ. και 8 π.μ. και μεταξύ 7 μ.μ. και μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με τον γαλλικό οργανισμό, τα άτυπα ωράρια εργασίας αφορούν το 55% έως 75% του εργαζόμενου πληθυσμού, πρωτίστως υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, καταστηματάρχες, εργάτες, νοσηλευτές, φροντιστές, πωλητές, ταμίες, εργάτες συντήρησης, βοηθούς κατ' οίκον φροντίδας, αρτοποιούς, μάγειρες, σερβιτόρους κ.α.

Όπως αναφέρει ο επιστημονικός διευθυντής για την «υγεία και την εργασία» της ANSES, υπάρχει «πολλή επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με τις επιπτώσεις της νυχτερινής εργασίας στην υγεία, αλλά και στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή».

Η εργασία τα σαββατοκύριακα είναι επίσης επιζήμια για την προσωπική ζωή, αλλά και, όπως υποδεικνύουν μελέτες, για την ψυχική υγεία - κατάθλιψη, άγχος - και τη σωματική υγεία - διαταραγμένος ύπνος, πόνοι, κόπωση, μυοσκελετικές διαταραχές και ατυχήματα. Το χρέος ύπνου, το άγχος, η διαταραχή της οικογενειακής ζωής συσσωρεύονται. «Θα αναρρώνετε λιγότερο, θα έχετε λιγότερο αναζωογονητικό ύπνο, με συνέπειες για τη γενική σας κατάσταση, την ψυχική σας υγεία», εξηγεί ο επιστημονικός διευθυντής του ANSES και συμπληρώνει: «Όταν βλέπετε τον/την σύζυγό σας και τα παιδιά σας μόνο για λίγο, όταν δεν μπορείτε να δείτε τους φίλους σας, αυτή η αποσύνδεση από τους συλλογικούς ρυθμούς υποβαθμίζει την κοινωνική και οικογενειακή σας ζωή και μπορεί στη συνέχεια να επηρεάσει την υγεία σας».

Οι άτυπες ώρες εργασίας «πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο», καταλήγει ο ANSES, σημειώνοντας πως, όταν δεν μπορούν να αποφευχθούν, πρέπει να ρυθμίζονται καλύτερα, για παράδειγμα με ορισμένες από τις προστασίες που παρέχονται για τη νυχτερινή εργασία: ιατρική παρακολούθηση, διατάξεις για τις εγκύους κ.α. Ένας νομικός ορισμός των ατύπων ωρών εργασίας θα επέτρεπε την καλύτερη πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, πιστεύει περαιτέρω ο ANSES.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ