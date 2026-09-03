Ευρωαγορές: Απόπειρα σταθεροποίησης έπειτα από το χαμηλό μήνα

O ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει οριακή άνοδο 0,04% στις 646,16 μονάδες. Ο Eurostoxx 50 υποχωρεί 0,08% στις 6.355 μονάδες.

Μικρή άνοδο σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη προσπαθώντας να σταθεροποιηθούν έπειτα από το έντονο selloff των τελευταίων ημερών παίρνοντας «ανάσα» από τις πιο ήπιες τοποθετήσεις από αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει οριακή άνοδο 0,04% στις 646,16 μονάδες. Ο Eurostoxx 50 υποχωρεί 0,08% στις 6.355 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύεται 0,03% στις 25.850 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,26% στις 8.259 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,05% στις 10.761 μονάδες. Στο Μιλάνο ο FTSE MIB καταγράφει κέρδη 0,04% στις 51.807 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 κερδίζει 0,21% στις 19.821 μονάδες.

Οι οριακές μεταβολές έρχεται μετά από ένα ταραχώδες ξεκίνημα στον Σεπτέμβριο, κατά το οποίο οι ευρωπαϊκές αγορές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις από ένα sell-off στα κρατικά ομόλογα, που οδήγησε τις αποδόσεις διεθνώς σε υψηλά πολλών ετών, από την εκτίναξη των τιμών ενέργειας λόγω των στρατιωτικών συγκρούσεων στον Περσικό Κόλπο και από την επιθετική αναπροσαρμογή των προσδοκιών για τις αυξήσεις επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών.

Η διεθνής πίεση στην αγορά ομολόγων είχε οδηγήσει την απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου έως το 3,37%, επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί από το 2011, ενώ η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς Treasury πλησίασε το 4,80%.

Καταλυτικό ρόλο στη σημερινή σταθεροποίηση έπαιξε η τοποθέτηση του επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, περιόρισε τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, επισημαίνοντας ότι οι αξιωματούχοι θα πρέπει να περιμένουν και να αξιολογήσουν τα νέα οικονομικά στοιχεία πριν αποφασίσουν εάν απαιτείται περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.