Απεβίωσε σε ηλικία 34 ετών ο «νεαρότερος βασιλιάς του κόσμου»

Η περιφέρεια Τόρο (ή Τόορο) ανάμεσα στην Ουγκάντα και το πρώην Ζαΐρ, στους πρόποδες της οροσειράς του Ρουενζόρι.

Η Αυτού Μεγαλειότητα Όγιο Ρουκίντι Δ', ο οποίος έγινε «ο νεαρότερος βασιλιάς του κόσμου» με την στέψη του το 1995, απεβίωσε σε ηλικία 34 ετών, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του παραδοσιακού βασιλείου του στη δυτική Ουγκάντα.

Η περιφέρεια Τόρο (ή Τόορο) ανάμεσα στην Ουγκάντα και το πρώην Ζαΐρ, στους πρόποδες της οροσειράς του Ρουενζόρι, ανήκει στα πέντε βασίλεια που αναγνωρίζονται συμβολικά από τον πρόεδρο Γιοουέρι Μουσεβένι, μοναρχίες των οποίων οι εξουσίες δεν είναι παρά πολιτιστικές, αλλά οι οποίες διατηρούν ωστόσο μεγάλη πολιτική επιρροή.

Ο Όγιο Ρουκίντι Δ' είχε διαδεχθεί σε ηλικία 3 ετών επισήμως τον πατέρα του, ο οποίος απεβίωσε λόγω καρδιακής προσβολής, το 1995 και ανέλαβε πλήρως τα βασιλικά καθήκοντα με την ενηλικίωσή του το 2010. Το 2025 είχε επίσης αναγνωρισθεί ως «ο νεαρότερος εν ενεργεία μονάρχης» από το Βιβλίο Γκίνες των Ρεκόρ.

Ο πρωθυπουργός του βασιλείου Κάλβιν Άρμστρονγκ Ρουομιίρε Ακιίκι ανακοίνωσε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ ότι ο βασιλιάς απεβίωσε εκφράζοντας τη λύπη του για μια «ανυπολόγιστη απώλεια για τη βασιλική οικογένεια, τον λαό του Τόορο και την Ουγκάντα».

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, το βασίλειο είχε ανακοινώσει πως ο βασιλιάς βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε απευθύνει έκκληση για ηρεμία. Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην οικογένεια, νοσηλευόταν εξαιτίας ενός καρκίνου.

Ο βασιλιάς δεν ήταν παντρεμένος, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, όμως αφήνει πίσω του έναν πρίγκιπα διάδοχο. Η ύπαρξη αυτού του τελευταίου δεν ήταν γνωστή στο κοινό, αλλά η ταυτότητά του θα αποκαλυφθεί σύμφωνα με την παράδοση, διευκρίνισε.

«Καλώ τον λαό του Τόορο να παραμείνει ενωμένος, ήρεμος και να προσευχηθεί αυτή τη δύσκολη περίοδο», δήλωσε.

Η οικογένεια του βασιλιά του Τόορο ήταν στενά συνδεδεμένη με τον πρώην πρόεδρο της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι.

Η Αφρική αριθμεί μόνο τρεις κρατικές μοναρχίες -Εσουατίνι, Λεσότο και Μαρόκο- ενώ άλλες χώρες αναγνωρίζουν παραδοσιακά βασίλεια ως πολιτιστικούς θεσμούς χωρίς πολιτική εξουσία.

Τουλάχιστον σ' ένα απ' αυτά, στη Νιγηρία, ηγείται ένας ανήλικος, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ