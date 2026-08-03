To τάνκερ Lesvos ιδιοκτησίας Γ. Προκοπίου διέσχισε το Μπαμπ ελ Μαντέμπ με 1 εκατ. βαρέλια αργού

Δύο δεξαμενόπλοια φορτωμένα με σαουδαραβικό πετρέλαιο διέσχισαν το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ το Σαββατοκύριακο, το ένα εκ των οποίων ανήκει στον εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, εν μέσω του αποκλεισμού των Χούθι.

Δύο δεξαμενόπλοια φορτωμένα με σαουδαραβικό πετρέλαιο διέσχισαν το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ το Σαββατοκύριακο, το ένα εκ των οποίων ανήκει στον εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, εν μέσω του αποκλεισμού των Χούθι.

Το πλοίο Lesvos, με σημαία Μάλτας και υπό τη διαχείριση της Dynacom του Έλληνα εφοπλιστή μετέφερε περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια σαουδαραβικού αργού διέσχισε το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, ενώ δεν ήταν άμεσα γνωστός ο τελικός προορισμός του, όπως αναφέρει το Reuters.

To άλλο τάνκερ ήταν το Desh Vaibhav, το οποίο μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια και το οποίο κατευθύνεται προς το λιμάνι Σίκα της Ινδίας, όπου η Reliance Industries παραλαμβάνει συνήθως φορτία αργού πετρελαίου.

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Τα δύο τάνκερ ξεκίνησαν να εκπέμπουν ξανά σήμα όταν έφτασαν στις ακτές του Ομάν στην Αραβική Θάλασσα, σύμφωνα με τα στοιχεία εντοπισμού.

Παράλληλα, ένα δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Παναμά, που μεταφέρει ρωσική νάφθα, άλλαξε πορεία και θα πλεύσει γύρω από την Αφρική αντί να περάσει από την Ερυθρά Θάλασσα.

Ο αριθμός των πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων που πέρασαν από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ μειώθηκε σε 18 την Κυριακή, από 27 το Σάββατο και 28 την Παρασκευή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Kpler.

Οι Χούθι, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, κήρυξαν ναυτικό εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας στις 20 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στον πόλεμο του Ιράν και επεκτείνοντας τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που μετέφεραν παγκόσμια ενέργεια και άλλα εφόδια σε ύδατα πέρα ​​από τον Κόλπο.

Στενά του Ορμούζ

Στα Στενά του Ορμούζ ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο πετρελαίου φορτωμένο στο Ιράν πραγματοποίησε διέλευση την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Ορισμένα πλοία ενδέχεται να έχουν απενεργοποιήσει το AIS τους και δεν μπορούν να καταγραφούν άμεσα.

Η υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε τρεις ακόμη επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια από το Σάββατο. Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Gaslog ανέφερε ένα περιστατικό στο δεξαμενόπλοιο LNG Gaslog Shanghai στις 31 Ιουλίου.

Ο αριθμός των πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων που διέσχισαν το Ορμούζ μειώθηκε σε 10 το Σάββατο μετά τον αριθμό των 19 την Παρασκευή, τον υψηλότερο από τα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία. Εκτός από τα VLCC Spain B και Noble, δύο ακόμη VLCC βγήκαν από το Ορμούζ, ενώ ένα εισήλθε την Παρασκευή.

Σε αυτά περιλαμβάνονται το VLCC Kiku, που μεταφέρει περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κατάρ, και το VLCC Rotterdam Energy με 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου Das από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.