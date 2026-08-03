Το Gemini της Google γίνεται επίσημος AI βοηθός της Παρί Σεν Ζερμέν

Στα πλαίσια της συμφωνίας, η Παρί Σεν Ζερμέν θα δημιουργήσει έναν ειδικό χώρο για την Google στο γήπεδό της Παρκ ντε Πρενς στο Παρίσι.

Συμφωνία με την Google υπέγραψε η πρωταθλήτρια Γαλλίας και νικήτρια του Champions League της περασμένης χρονιάς, Παρί Σεν Ζερμέν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το Gemini της Google θα γίνει ο επίσημος βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της ομάδας, ενώ το Google Pixel ανακηρύσσεται ως το επίσημο smartphone της.

Μάλιστα, στα πλαίσια της συμφωνίας, η Παρί Σεν Ζερμέν θα δημιουργήσει έναν ειδικό χώρο για την Google στο γήπεδό της, Παρκ ντε Πρενς, στο Παρίσι.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται όλο και περισσότερο στον χώρο του αθλητισμού και δη στις ποδοσφαιρικές ομάδες προκειμένου να αναλύουν ευκολότερα δεδομένα και να παράγουν περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πενταετής συμφωνία που υπέγραψαν το 2025 η Premier League με την Microsoft μέσω της οποίας το Copilot θα χρησιμοποιείται στις διαδικτυακές πλατφόρμες του πρωταθλήματος για να παρέχει άμεση πρόσβαση σε στατιστικά και πληροφορίες για τους αγώνες.