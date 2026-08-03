Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ θα ηγηθεί των μυστικών υπηρεσιών

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τοποθέτησε τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ στην θέση του επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τοποθέτησε τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ στην θέση του επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών. Πρόκειται για την τελευταία κίνηση σε έναν εν εξελίξει κυβερνητικό ανασχηματισμό που περιελάμβανε την αντικατάσταση του υπουργού Άμυνας τον Ιούλιο, η οποία προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ο Ρουστέμ Ουμέροφ ο οποίος μετατέθηκε στην θέση του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών από την προηγούμενη θέση του ως επικεφαλής του γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ασφαλείας, θα παραμείνει επικεφαλής διαπραγματευτής στις ειρηνευτικές συνομιλίες, αναθέτοντάς του να συνεχίσει να επιδιώκει μια διπλωματική λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο θα τεθεί επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Ζελένσκι προβαίνει σε ανακατατάξεις ανώτερων αξιωματούχων σε κορυφαίες θέσεις από τότε που άρχισε τον αιφνιδιαστικό ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου τον περασμένο μήνα, ο οποίος περιελάμβανε την αντικατάσταση του υπουργού Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ. Στη συνέχεια, υπό την πίεση της κοινής γνώμης, αναγκάστηκε να αντικαταστήσει τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή Ολεξάντρ Σίρσκι.

Η αντικατάσταση του 35χρονου Φεντόροφ, που είναι υπέρμαχος της χρήσης drones υψηλής τεχνολογίας στον πόλεμο, προκάλεσε θύελλα επικρίσεων με τους υποστηρικτές του να βγουν στους δρόμους ζητώντας την αποκατάσταση του.

Η ανασχηματισμός του Ζελένσκι θεωρήθηκε ευρέως ως ανεπαρκώς αιτιολογημένος και ο ίδιος δεν έδωσε πολλές εξηγήσεις σήμερα για την τελευταία του αυτή κίνηση. Εξασφάλισε μια θέση για τον Κλιμένκο, που είχε αναφερθεί ως πιθανός διάδοχος του υπουργού Άμυνας, αλλά τελικά δεν επελέγη.

Οι επικριτές του Ζελένσκι τον κατηγορούν ότι ανακυκλώνει τον μικρό κύκλο των συμμάχων του τοποθετώντας τους σε υψηλές θέσεις. Ο ίδιος είχε πει ότι στόχος του ανασχηματισμού που ο ίδιος ξεκίνησε τον Ιούλιο ήταν να ετοιμασθεί καλύτερα η χώρα για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα καθώς η Ρωσία αναμένεται να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας.

Ο Ουμέροφ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Άμυνας από το 2023 έως το 2025, ηγείται της ουκρανικής αντιπροσωπείας στους γύρους των ειρηνευτικών συνομιλιών, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν αποφέρει ελάχιστα απτά αποτελέσματα. Επιπλέον, επιβλέπει τις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες σχετικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προωθώντας στους συμμάχους της Ουκρανίας την τεχνολογία της η οποία έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στο πεδίο της μάχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ