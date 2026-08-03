Υποχωρεί το πετρέλαιο - Αισιοδοξία για deal που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ

Σε καθοδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου, αντιδρώντας στην προαναγγελία Τραμπ για νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν που, κατ’ αυτόν, αρχίζουν σήμερα Δευτέρα.

Σε καθοδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου, αντιδρώντας στην προαναγγελία Τραμπ για νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν που, κατ’ αυτόν, αρχίζουν σήμερα Δευτέρα.

Το αργό τύπου brent χάνει 5,41% στα 83,17 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρεί 6% στα 79,44 δολάρια.

Ο Τραμπ ακύρωσε ένα προγραμματισμένο πλήγμα στο Ιράν, αφού έλαβε αίτημα από την Τεχεράνη και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και με την προϋπόθεση πως θα κλειστεί «συμφωνία» και «γρήγορα». Οι δηλώσεις του τονώνουν την αισιοδοξία στην αγορά πως οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

«Φυσικά δεν θέλουν να υποστούν επίθεση. Γνώριζαν το εύρος της, διότι την έβλεπαν να παίρνει μορφή (...) Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε, υπό μορφή διαπραγμάτευσης. Αυτή θα αρχίσει αύριο (σ.σ. σήμερα Δευτέρα) το απόγευμα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τύπο από το αεροσκάφος του, καθώς επέστρεφε από το Νιου Τζέρζι στην Ουάσιγκτον.

Πτωτικά κινούνται και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, με το 10ετές να υποχωρεί 4 μονάδες βάσης, στο 4,69%, μετά το άλμα που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.