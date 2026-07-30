ΣΤΑΣΥ-ΔΥΠΑ: Συνεργασία για εκπαίδευση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών στον σιδηρόδρομο

Συνεργασία με στόχο τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας εγκαινιάζουν η ΣΤΑΣΥ και η ΔΥΠΑ.

Συνεργασία με στόχο τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας εγκαινιάζουν η ΣΤΑΣΥ και η ΔΥΠΑ συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για τον σιδηροδρομικό τομέα.

Οπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην παροχή διετούς, σύγχρονης και υψηλού επιπέδου επαγγελματικής εκπαίδευσης, προσφέροντας στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη πρακτική εμπειρία σε ένα απαιτητικό, σύγχρονο και τεχνολογικά εξελιγμένο εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, ενισχύει την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των σταθερών συγκοινωνιών, διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας. Mε την φοίτηση στην σχολή οι σπουδαστές θα πραγματοποιούν το πρόγραμμα μάθησης σε χώρο εργασίας, επ' αμοιβή, στη ΣΤΑ.ΣΥ.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, από το σχολικό έτος 2026-2027, θα λειτουργήσουν στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ρέντη για πρώτη φορά (3) τρεις νέες ειδικότητες που αφορούν τον σιδηροδρομικό κλάδο. Πρόκειται για τις:

Τεχνίτης Αμαξοστοιχιών και Ηλεκτροκίνητου Τροχαίου Υλικού Σιδηροδρόμων

Τεχνίτης Συστημάτων Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης και Σιδηροδρομικής Τηλεματικής

Τεχνίτης Γραμμής Σιδηροδρόμων

Με την φοίτηση στην σχολή δημιουργούνται νέες επαγγελματικές προοπτικές για τους νέους που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια δυναμική και αναπτυσσόμενη επαγγελματική πορεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, επιλέγοντας μία ή παραπάνω ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Ρέντη, μέσω της πλατφόρμας του Gov.gr:

https://www.gov.gr/el/services/1000489/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tes-dypa

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως και 06/09/2026.

«Η συνεργασία ΣΤΑ.ΣΥ και ΔΥΠΑ αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας των νέων, επενδύοντας στη δημιουργία καταρτισμένων επαγγελματιών που θα στελεχώσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες του μέλλοντος και θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των Σταθερών Συγκοινωνιών» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ