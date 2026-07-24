Wall Street: Ψάχνει ηρεμία μετά την πτώση του brent - Παραμένει «κόκκινος» ο Nasdaq

Η πτώση του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι προσπαθεί να μεταφραστεί -μάταια;- σε σχετική ηρεμία στο ταμπλό στην Wall Street την Παρασκευή, με τους επενδυτές να προσπαθούν να πατήσουν φρένο στο τεχνολογικό sell off της προηγούμενης συνεδρίασης.

Η πτώση του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι προσπαθεί να μεταφραστεί -μάταια;- σε σχετική ηρεμία στο ταμπλό στην Wall Street την Παρασκευή, με τους επενδυτές να προσπαθούν να πατήσουν φρένο στο τεχνολογικό sell off της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς αφομοίωσαν μία νέα σειρά αποτελεσμάτων, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και τη νέα ανακοίνωση δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones ανεβαίνει 0,28% στις 51.856 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,11% στις 7.418 μονάδες ενώ ο Nasdaq καταγράφει πτώση 0,44% στις 25.026 μονάδες, παραμένοντας στα κόκκινα για μία ακόμη ημέρα.

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τρία ξεχωριστά προβλήματα ταυτόχρονα: έναν ακριβό τεχνολογικό τομέα, έναν ακόμη γύρο δασμών και ένα πετρελαϊκό σοκ που θα μπορούσε να περιπλέξει το έργο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας την επόμενη εβδομάδα.

Η τεχνολογία παραμένει η πιο άμεση ανησυχία της αγοράς. Η Alphabet και η Tesla δεν απογοήτευσαν απλώς τους επενδυτές με τα τελευταία τους αποτελέσματα, αλλά ουσιαστικά έθεσαν και ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με το πόσα χρήματα πρέπει να ξοδέψουν οι μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην τεχνητή νοημοσύνη και πότε αυτές οι επενδύσεις θα αρχίσουν να παράγουν επαρκείς αποδόσεις. Με τις Microsoft, Amazon και Meta να ανακοινώνουν την επόμενη εβδομάδα, οι αυξανόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες της Alphabet είναι απίθανο να αντιμετωπιστούν ως μεμονωμένη περίπτωση.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι επτά μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ (Magnificent Seven - Apple, Alphabet, Tesla, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta) σημείωσαν την Πέμπτη τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή τους από τον Απρίλιο του 2025, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί 4,8% κάνοντας «καπνό» 797 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή τους αξία. Οι τεχνολογικές πιέσεις συμπαρέσυραν πτωτικά και την ευρύτερη αγορά με τον S&P 500 να υποχωρεί 1,2% ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq 100 υποχώρησε κατά 1,9%.

Τα αποτελέσματα της Intel χθες ήταν θετικά, καθώς ανέφερε guidance για τριμηνιαία έσοδα και κέρδη πάνω από τις προσδοκίες, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε σχέδια για αύξηση των επενδύσεων τα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο και η μετοχή της Intel υποχωρεί σήμερα άνω του 4%.

Και η μετοχή της Oracle υποχωρεί πάνω από 2% παρά την ανακοίνωση ενός νέου τεράστιου συμβολαίου με το αμερικανικό Πεντάγωνο. Το δεκαετές deal είναι ύψους σχεδόν 7 δισ. δολ. και αφορά λογισμικό Oracle που θα «τρέχει» σε κέντρα δεδομένων εντός των εγκαταστάσεων για κλάδους του στρατού, την υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ και το Λιμενικό Σώμα.

Το πετρέλαιο δείχνει σήμερα σημάδια αποκλιμάκωσης, καθώς το Brent έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια τα οποία ξεπέρασε την Πέμπτη, μετά τα πλήγματα των Χούθι σε δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε νέες απειλές για μαζικές επιθέσεις κατά του Ιράν, με τις ΗΠΑ να έχουν πλέον ολοκληρώσει 13 συνεχόμενες ημέρες επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Παρά την σημερινή πτώση, το Brent εξακολουθεί να έχει άνοδο σχεδόν 40% αυτόν τον μήνα και διψήφια, 10% αυτή την εβδομάδα.

Αναλυτές της ING εκτιμούν ότι η πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ να επιδιώξει αποκλιμάκωση θα αυξηθεί απότομα εάν το Brent πλησιάσει τα 120 δολάρια.

Όσο αφορά το πεδίο των δασμών, μετά τον Καναδά και τη Βραζιλία, εξήντα οικονομίες -συμπεριλαμβανομένων αυτών της ΕΕ- μπαίνουν με τη σειρά τους στο στόχαστρο νέων τελωνειακών δασμών των ΗΠΑ σήμερα, μόλις εκπνεύσει η ισχύς προσωρινών μέτρων αυτής της φύσης που έθεσε σε εφαρμογή ο Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο.

Από τις 00:01 (ώρα Ουάσιγκτον· 07:01 ώρα Ελλάδας), κάποια προϊόντα των χωρών αυτών που εξάγονται στις ΗΠΑ θα επιβαρύνονται με τελωνειακούς δασμούς κυμαινόμενους από το 10 ως το 12,5%. Παίρνουν τη σκυτάλη από τους τελωνειακούς δασμούς 10% που ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο, η ισχύς των οποίων εκπνέει ακριβώς την ίδια ώρα.

Στα οικονομικά στοιχεία, με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων οκτώ μηνών επεκτάθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, καθώς η ισχυρή εγχώρια ζήτηση αντιστάθμισε την επιβράδυνση της μεταποίησης, τις καθυστερήσεις στον εφοδιασμό και τις αυξημένες τιμές.

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) που καταρτίζει η S&P Global αυξήθηκε στις 53,6 μονάδες τον Ιούλιο. Σημειώνεται πως μέτρηση άνω των 50 μονάδων υποδηλώνει επέκταση.