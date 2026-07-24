«Καπνός» 797 δισ. δολάρια από τις Mag 7 μέσα σε μία μέρα

Ο δείκτης των Magnificent Seven βρίσκεται πλέον 11% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει στα τέλη Μαΐου.

Οι επενδυτές της Wall Street ανησυχούν όλο και περισσότερο για τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που ξοδεύουν οι Big Tech στην τεχνητή νοημοσύνη, την ίδια στιγμή που η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν επισκιάζει τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι επτά μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ (Magnificent Seven - Apple, Alphabet, Tesla, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta) σημείωσαν την Πέμπτη τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή τους από τον Απρίλιο του 2025, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί 4,8% κάνοντας «καπνό» 797 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή τους αξία. Οι τεχνολογικές πιέσεις συμπαρέσυραν πτωτικά και την ευρύτερη αγορά με τον S&P 500 να υποχωρεί 1,2% ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq 100 υποχώρησε κατά 1,9%.

Οι επενδυτές είναι πλέον πιο επιφυλακτικοί για τις τεράστιες δαπάνες των Big Tech για υποδομές τεχνητής νοημοσύνη, με τον δείκτη των Magnificent Seven να βρίσκεται πλέον 11% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει στα τέλη Μαΐου, έχοντας διαγράψει περίπου 2 τρισ. δολάρια από τη συνολική χρηματιστηριακή του αξία.

Αφορμή για το νέο κύμα πωλήσεων αποτέλεσαν τα αποτελέσματα της Alphabet και της Tesla που ανακοινώθηκαν μετά το κλείσιμο της Wall Street την Τετάρτη, τα οποία ενίσχυσαν τις αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του επενδυτικού αφηγήματος της τεχνητής νοημοσύνης, που τροφοδοτεί την αγορά για πάνω από τρία χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως η Alphabet αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του τρέχοντος έτους, στο εύρος 195 δισ. έως 205 δισ. δολάρια, και προειδοποίησε για υψηλότερα ποσά το 2027. Παράλληλα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ προειδοποίησε ότι το 2026 θα είναι μία χρονιά τεράστιων κεφαλαιουχικών δαπανών, μετά την ανακοίνωση για κέρδη σημαντικά χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών.

«Το πραγματικό πρόβλημα είναι το ύψος των δαπανών. Κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η απόδοση αυτών των επενδύσεων»,δήλωσε στο Bloomberg ο Κεν Μαχόνι, επικεφαλής της Mahoney Asset Management.

Το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα και αυξάνει τις ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.