Οι άνθρωποι με υψηλό IQ δεν μαλώνουν όταν κάποιος κάνει λάθος - Λένε αυτές τις 9 φράσεις

Οι ψυχολόγοι εξηγούν γιατί οι πραγματικά έξυπνοι άνθρωποι δεν διορθώνουν ποτέ κάποιον ευθέως.

Δεν χρειάζεται να αποδεικνύεις πάντα ότι έχεις δίκιο. Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη γνωρίζουν πως μια συζήτηση δεν κερδίζεται όταν ο άλλος νιώσει ότι τον προσβάλλουν, αλλά όταν υπάρχει χώρος για διάλογο, κατανόηση και ανταλλαγή απόψεων. Πολλές φορές, όταν κάποιος εκφράζει μια λανθασμένη άποψη ή κάτι που εμείς διαφωνούμε, η αυθόρμητη αντίδραση είναι να τον διορθώσουμε αμέσως.

Ωστόσο, οι πιο έξυπνοι επικοινωνιακά άνθρωποι επιλέγουν μια διαφορετική στρατηγική. Αντί να συγκρουστούν και να φέρουν τον συνομιλητή τους σε δύσκολη θέση, χρησιμοποιούν συγκεκριμένες φράσεις που κρατούν τη συζήτηση σε ήρεμο κλίμα, μειώνουν την αμυντική στάση του συνομιλητή και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο.

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