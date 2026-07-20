Λίβανος: Ο στρατός αναπτύσσεται σε «πιλοτικές ζώνες» - Αποχωρούν οι ισραηλινές δυνάμεις

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις» στις «πιλοτικές ζώνες» στα χωριά Φρουν, Σρίφα και Ζαουτάρ αλ Γαρμπίγια.

Η συμφωνία που προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ τίθεται σήμερα σε μια πρώτη δοκιμασία, καθώς ο λιβανέζικος στρατός άρχισε να αναπτύσσεται σε τρεις κοινότητες της περιοχής, ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις» στις «πιλοτικές ζώνες» στα χωριά Φρουν, Σρίφα και Ζαουτάρ αλ Γαρμπίγια.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού (IDF) από αυτές τις πιλοτικές ζώνες θα γίνει αύριο Τρίτη.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ανακοίνωσή του γράφει ότι η ανάπτυξη των Λιβανέζων στρατιωτών γίνεται «με βάση την τριμερή συμφωνία-πλαίσιο, υπό την αιγίδα της Στρατιωτικής Ομάδας Συντονισμού για τον Λίβανο». Η κίνηση αυτή είναι «άμεση συνέπεια στων συνομιλιών της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στη Ρώμη». Αυτός ήταν ο έκτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, από τον Απρίλιο.

Η συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει την ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού στις «πιλοτικές ζώνες» από τις οποίες θα αποχωρήσει το Ισραήλ, με την επιφύλαξη του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. Η φιλοϊρανική οργάνωση έχει απορρίψει αυτήν τη συμφωνία.

Οι «πιλοτικές ζώνες» θα καθοριστούν από κοινού από τους στρατούς του Λιβάνου και του Ισραήλ από τη στιγμή που «οι μη κρατικές ένοπλες ομάδες» αφοπλιστούν και οι υποδομές τους διαλυθούν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε την Κυριακή με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον συνεχάρη για το «βήμα προς την ειρήνη» που έκανε η χώρα του. Ο Αούν πρόκειται να συναντηθεί αύριο Τρίτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ