Η κλιματική κρίση μας κλέβει τον ύπνο: Τι δείχνει νέα μελέτη, σε ποια θέση κατατάσσεται η Αθήνα

Σίγουρα κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι όλοι έχουμε νευριάσει επειδή δεν μπορούμε να κοιμηθούμε λόγω της ανυπόφορης ζέστης.

Σίγουρα κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι όλοι έχουμε νευριάσει επειδή δεν μπορούμε να κοιμηθούμε λόγω της ανυπόφορης ζέστης. Ειδικά, αυτή την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές ο καύσωνας είναι εδώ και σίγουρα το βράδυ που θα πέσεις για ύπνο, αν δεν έχεις aircondition, θα ξυπνήσεις καταϊδρωμένος και νευριασμένος, και αυτό αποδεικνύεται και από την θέση της Αθήνας στην παγκόσμια κατάταξη του ύπνου.

Τα παραπάνω δεν είναι απλά τυχαίες σκέψεις ότι δηλαδή η κλιματική κρίση μας κλέβει ύπνο. Η μελέτη του Climate Central με τίτλο «Climate Change is Costing People Sleep», αναλύει τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο το ποσό ύπνου που χάνουν οι άνθρωποι ετησίως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

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