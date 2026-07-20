Νέο κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Αθήνα

Το Κέντρο που στεγάζεται στον 3οόροφο του Ιδρύματος Τζένη Καρέζη στους Αμπελόκηπους λειτουργεί με ραντεβού για παροχή ανακουφιστικής θεραπείας από γιατρό και νοσηλευτές.

Ένα μεγάλο κενό στην παροχή ανακουφιστικής φροντίδας σε μικρούς ασθενείς, που πάσχουν από απειλητικά για τη ζωή νοσήματα και βιώνουν πόνο, εξαιτίας της εξέλιξης της νόσου ή των παρενεργειών της θεραπείας έρχεται να καλύψει το νέο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας για παιδιά και εφήβους, «Ανδρέας Γιαννόπουλος», που δημιουργήθηκε με την σύμπραξη τριών θεσμικών φορέων: του Ιδρύματος Τζένη Καρέζη, του Οργανισμού «Το Χαμόγελου του Παιδιού» και του ΕΚΠΑ.

Το Κέντρο που στεγάζεται στον 3οόροφο του Ιδρύματος Τζένη Καρέζη στους Αμπελόκηπους λειτουργεί με ραντεβού για παροχή ανακουφιστικής θεραπείας από γιατρό και νοσηλευτές, αλλά και για ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελουμένων και των οικογενειών τους, από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Παράλληλα, υπάρχει και η δυνατότητα της κατ’ οίκον φροντίδας στο σπίτι των ασθενών που δεν μπορούν να μετακινηθούν και οι οποίοι ζουν στα όρια του Δήμου Αθηνών (αρχικά).

Χαρτογράφηση των αναγκών στα όρια του Δήμου Αθηναίων

Μαζί με την παροχή της ανακουφιστικής αγωγής για τον ασθενή παρέχεται ψυχολογική στήριξη σε ολόκληρη η οικογένεια και στο πλαίσιο αυτής της καινοτόμου προσπάθειας θα χαρτογραφηθεί για πρώτη φορά η ανάγκη για ανακουφιστική φροντίδα σε ανήλικους και νεαρούς ενήλικες, στον Δήμο Αθηναίων.

Κέντρο Ημέρας και κατ’ οίκον φροντίδα

Στο Κέντρο εξυπηρετούνται νεογνά, παιδιά, έφηβοι και νεαροί ενήλικες. Σημειώνεται ότι το νέο Κέντρο που φέρει το όνομα του μικρού οραματιστή του Χαμόγελου του Παιδιού «Ανδρέας Γιαννόπουλος» λειτουργεί σαν κέντρο ημέρας και όχι σαν δομή νοσηλείας. Δεν έχει κλίνες, αλλά διαθέτει ειδικά διαμορφωμένους χώρους για λιλιπούτειους και έφηβους ασθενείς, με δωμάτιο παροχής της θεραπείας σε ειδικό ιατρικό αναπαυτικό κάθισμα, δωμάτιο αναμονής-παιδότοπο για τους μικρότερους ασθενείς και δωμάτιο ψυχολογικής συμβουλευτικής.

30 χρόνια εμπειρίας στην ανακουφιστική φροντίδα των ενηλίκων

«Ψυχή» του έργου είναι η Καθηγήτρια Κυριακή Μυστακίδου, ιδρύτρια (μαζί με τον Κώστα Καζάκο) και επιστημονική υπεύθυνη της Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής Τζένη Καρέζη που στεγάζεται στο κτίριο λειτουργεί ήδη περισσότερα από 30 χρόνια παρέχοντας εξειδικευμένη ολιστική φροντίδα σε ενήλικους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και συνεργάζεται στενά με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), έχοντας την έδρα της κοντά στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καθηγητής Νίκος Αρκαδόπουλος, «η Μονάδα ανακουφιστικής Αγωγής ‘Τζένη Καρέζη’ εδώ και 30 χρόνια αποτελεί τον πυρήνα της ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα και διαθέτει ρόλο πολλαπλασιαστή, καθώς αφενός διαχέει την ιδέα της ανακουφιστικής φροντίδας στην κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα και αφετέρου αποτελεί πεδίο κλινικής εκπαίδευσης γιατρών, νοσηλευτών και επαγγελματιών υγείας».

Από την μεριά του, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, που παρέστη στα εγκαίνια του κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας Παιδιών και Εφήβων και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις υπογράμμισε πως πλέον συντελείται μεγάλη πρόοδος στον παραμελημένο τομέα της ανακουφιστικής φροντίδας. Ο Μάριος Θεμιστοκλέους εξήγησε πως αυτός ο τομέας έμεινε πίσω επειδή για πολλές δεκαετίες οι προτεραιότητες στην υγεία ήταν άλλες. Έτσι δυστυχώς η ανακουφιστική φροντίδα έμενε μονίμως τελευταία.

Τώρα που καλύφθηκαν τα κενά στο Σύστημα Υγείας, η ανακουφιστική φροντίδα καθίσταται προτεραιότητα μέσω νέων δομών και υπηρεσιών που θα υποστηρίζουν τις ανάγκες 135.000 ασθενών ετησίως, ενώ πρόκειται να ανοίξουν πανελλαδικά 500 κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας. Ο υφυπουγός Υγείας ευχαρίστησε τον πρόεδρο του «Χαμόγελου» Κώστα Γιαννόπουλο για την διαχρονική υποστήριξη που προσφέρει ο Οργανισμός στα παιδιά που έχουν ανάγκη, επισημαίνοντας πως είναι απόδειξη μεγάλης ψυχικής δύναμης για ένα γονέα να μπορεί να μετατρέψει τον πόνο της προσωπικής του απώλειας σε ένα τόσο πολυδιάστατο έργο.