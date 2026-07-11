Ντεσκάλτσι (Eni): Οι κίνδυνοι αυξάνονται για την αγορά πετρελαίου

Μπορεί να εξέλθει από το εύρος των 80-100 δολαρίων έως το 2027, τονίζει ο CEO του ιταλικού κρατικά ελεγχόμενου ενεργειακού ομίλου.

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα εξέλθει από το εύρος τιμών των περίπου 80 έως 100 δολαρίων το βαρέλι το αργότερο μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2027, προκαλώντας αύξηση του πληθωρισμού και μείωση της ενεργειακής ζήτησης, εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, δήλωσε ο Κλαούντιο Ντεσκάλτσι, διευθύνων σύμβουλος του ιταλικού κρατικά ελεγχόμενου ενεργειακού ομίλου Eni.

Η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων έχει συμβάλει μέχρι στιγμής στο να διατηρηθούν σε μεγάλο βαθμό οι τιμές του αργού πετρελαίου εντός αυτού του εύρους, δήλωσε ο Ντεσκάλτσι σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Il Sole 24 Ore, η οποία δημοσιεύθηκε το Σάββατο.

Η στρατηγική αυτή ενέχει αυξανόμενους κινδύνους, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα είναι περιορισμένα, δήλωσε ο Ντεσκάλτσι.

«Η μακροπρόθεσμη λύση είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης των πηγών και των διαδρομών εφοδιασμού», ανέφερε.

Ο Ντεσκάλτσι δήλωσε ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με την πτώση να επιταχύνεται στα 4,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Μάιο, ως αποτέλεσμα των διαταραχών που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Είπε ότι οι χώρες θα πρέπει να επικεντρωθούν σε παραγωγούς πετρελαίου στη Βόρεια και την Υποσαχάρια Αφρική, τη Λατινική Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτησή τους από ελεγχόμενες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς.

Η Eni έχει περιορισμένη έκθεση στη Μέση Ανατολή, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων βρίσκεται στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλείται από τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και τη ραγδαία επέκταση των κέντρων δεδομένων έχει εντείνει την ανάγκη διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας εφοδιασμού.

