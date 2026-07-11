Έβρος: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα

Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά η εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα του Έβρου, περίπου στις 12:00. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν άμεσα. Στην περιοχή επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, αυτή την ώρα η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση, μακριά από κατοικίες, ενώ η φωτιά έφτασε κοντά σε χώρο κτηνοτροφικής μονάδας όπου υπήρχαν κάποιες μπάλες με σανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ