Ειδήσεις | Ελλάδα

Έβρος: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Έβρος: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά η εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα του Έβρου, περίπου στις 12:00. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν άμεσα. Στην περιοχή επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, αυτή την ώρα η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση, μακριά από κατοικίες, ενώ η φωτιά έφτασε κοντά σε χώρο κτηνοτροφικής μονάδας όπου υπήρχαν κάποιες μπάλες με σανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικές δηλώσεις: Τι έφερε την παράταση έως 24 Ιουλίου - Καθυστερήσεις από φορείς παρά τα πρόστιμα

Οι 70 πάροχοι νερού γίνονται δύο: Πώς αλλάζει ο ρόλος της ΕΥΔΑΠ στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση της ύδρευσης

IRIS: Οι 5 αλλαγές που φέρνουν οι άμεσες πληρωμές – Από τα POS στις μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη

tags:
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider