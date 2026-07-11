Θα έρθω στην Ελλάδα δηλώνει η 46χρονη που της αποδίδεται εμπλοκή στον φονικό εμπρησμό της Marfin

Την πρόθεση της έκανε γνωστή η δικηγόρος της.

Την πρόθεση της 46χρονης η οποία σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές εμπλέκεται στον φονικό εμπρησμό της Marfin, να έρθει στην Ελλάδα από την Βρετανία όπου ζει μόνιμα, γνωστοποίησε η δικηγόρος της Άννυ Παπαρρούσου.

Η δικηγόρος, που εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, για την πυρπόληση της τράπεζας, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ, είπε ότι η εντολέας της όταν πληροφορήθηκε την εμπλοκή της στην υπόθεση, επικοινώνησε άμεσα με τις αρμόδιες Αρχές, δηλώνοντας την πρόθεση της να εμφανιστεί στις Αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπήρξε επικοινωνία του τμήματος Ανθρωποκτονιών με την 46χρονη, η οποία δεν ήταν αρνητική να εμφανιστεί στην εν εξελίξει διαδικασία, ωστόσο ζήτησε να λάβει γνώση για το περιεχόμενο της δικογραφίας.

Η κ. Παπαρρούσου είπε ότι η εντολέας της "Δηλώνει αθώα" και τόνισε ότι η 46χρονη: "επιθυμεί να εμφανιστεί κανονικά στις ελληνικές Αρχές" .

Η κ. Παπαρρούσου σε δηλώσεις της μετά την προθεσμία που έλαβαν χθες το απόγευμα για να απολογηθούν την Τρίτη οι δύο εντολείς της, εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τα δεδομένα της δικογραφίας, όπως δημοσιεύονται σε Μέσα Ενημέρωσης, αναφέροντας ότι εγείρονται νομικά ζητήματα τα οποία θα θέσει στην Ανάκριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ