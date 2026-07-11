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Γερμανία: Αίσιο τέλος για την υπόθεση ομηρίας σε σούπερ μάρκετ του Βερολίνου

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Γερμανία: Αίσιο τέλος για την υπόθεση ομηρίας σε σούπερ μάρκετ του Βερολίνου
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Η αστυνομία εισέβαλε στο κατάστημα, εξουδετέρωσε τον δράστη και απελευθέρωσε την όμηρο, χωρίς, όπως διευκρινίστηκε, να να ανοίξει πυρ.

Αίσιο τέλος είχε νωρίτερα σήμερα η υπόθεση ομηρίας μίας γυναίκας σε σούπερ μάρκετ στο νότιο Βερολίνο στη Γερμανία. Η αστυνομία εισέβαλε στο κατάστημα, εξουδετέρωσε τον δράστη και απελευθέρωσε την όμηρο, χωρίς, όπως διευκρινίστηκε, να να ανοίξει πυρ.

Η γυναίκα, η οποία εργάζεται ως ταμίας στο σούπερ μάρκετ, κρατείτο αιχμάλωτη υπό την απειλή μαχαιριού επί περισσότερες από 11 ώρες και απελευθερώθηκε από τις ειδικές αστυνομικές δυνάμεις SEK. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία της, έχει ωστόσο υποστεί σοκ, ενώ ο δράστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν όπλο Taser για να τον ακινητοποιήσουν.

Ομάδα διαπραγματευτών βρισκόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε επαφή με τον απαγωγέα, προσπαθώντας να τον πείσει να παραδοθεί. Λεπτομέρειες σχετικά με τα αιτήματά του δεν έχουν γίνει γνωστές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, δράστης και θύμα δεν γνωρίζονταν.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ο δράστης βρέθηκε στο ταμείο κι αφού αρνήθηκε να τοποθετήσει τα αντικείμενά του στον ιμάντα, ξαφνικά έβγαλε από την τσέπη του μαχαίρι και το έστρεψε προς την υπάλληλο. «Η γυναίκα βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή», δήλωσε ο μάρτυρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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