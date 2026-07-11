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Ουκρανία: Δύο νεκροί, 19 τραυματίες, καθώς η Ρωσία σφυροκοπεί την Ουκρανία με πυραύλους και drones

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Ουκρανία: Δύο νεκροί, 19 τραυματίες, καθώς η Ρωσία σφυροκοπεί την Ουκρανία με πυραύλους και drones
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Οι υπερασπιστές μας κατάφεραν να καταρρίψουν τους περισσότερους από τους στόχους, αλλά όχι τους βαλλιστικούς πυραύλους, ανέφερε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Η Ρωσία επιτέθηκε σήμερα στην Ουκρανία με πυραύλους και drones με συνέπεια το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 19 δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς το Κίεβο αναμένει αμυντικές προμήθειες και πυρομαχικά αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ όσα αποθέματα πυρομαχικών έχουν απομείνει, είναι εκτεθειμένα στις επιθέσεις των Ρώσων.

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα Κίεβο, από μία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους τύπου κρουζ και drones.

“Πολιτικές υποδομές επλήγησαν πριν ακόμα σημάνει ο συναγερμός για την αεροπορική επιδρομή”, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι συνεργεία διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή που δέχθηκε την επίθεση.

“Οι υπερασπιστές μας κατάφεραν να καταρρίψουν τους περισσότερους από τους στόχους, αλλά όχι τους βαλλιστικούς πυραύλους”, πρόσθεσε ο ίδιος, καλώντας τους συμμάχους της Ουκρανίας να παραδώσουν γρήγορα τα πακέτα υποστήριξης της αντιαεροπορικής άμυνας που συμφωνήθηκαν στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
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