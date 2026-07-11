Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε αλλά οι συνομιλίες θα συνεχιστούν

Ύστερα από εβδομάδες σταθερών μειώσεων, οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν ξανά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξησή τους σε διάστημα οκτώ εβδομάδων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά μια κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτήν την εβδομάδα, αλλά σημείωσε ότι η εκεχειρία που επετεύχθη ανάμεσα στις δύο πλευρές τον περασμένο μήνα έχει τελειώσει.

Οι ΗΠΑ ενέτειναν επίσης τα αιτήματά τους χθες, Παρασκευή, να σταματήσει το Ιράν τις επιθέσεις σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ, όπου οι πρόσφατες εχθροπραξίες ώθησαν σε αύξηση τις τιμές του πετρελαίου, ένα θέμα ευαίσθητο πολιτικά για τον Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στο Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν σε μια μέρα σχετικής ηρεμίας καθώς πλησιάζει στο τέλος της μια εβδομάδα νέων εχθροπραξιών, όταν τρία εμπορικά δεξαμενόπλοια του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκαν πυρά, ωθώντας τις ΗΠΑ σε πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις και το Ιράν σε αντίποινα με πλήγματα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να ‘καταστρέψουν όλες τις περιοχές του Ιράν

Χθες δεν αναφέρθηκε καμία επίθεση καθόσον περιφερειακοί μεσολαβητές επεδίωκαν να διασωθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε ‘συνομιλίες’. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι ΗΠΑ τους δήλωσαν, με σαφείς όρους, ότι η Εκεχειρία Τελείωσε!», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social.

Το Ιράν αμφισβήτησε τη δήλωση αυτή, λέγοντας ότι δεν ζήτησε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αλλά συμφώνησε να δεχθεί μεσολαβητή του Κατάρ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Διαπραγματευτές του Κατάρ συναντούσαν χθες αξιωματούχους στο Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων και συνομιλίες για το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε στο Reuters πρόσωπο με γνώση της κατάστασης.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης σε ανάρτησή του ότι έχει δώσει εντολές στον αμερικανικό στρατό να είναι προετοιμασμένος να εξαπολύσει επιδρομές κατά του Ιράν αν η Τεχεράνη διεξαγάγει ή αποπειραθεί δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ.

«1.000 Πύραυλοι είναι Κλειδωμένοι και Φορτωμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως, αν η Ιρανική Κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Υφηλίου, να δολοφονήσει, ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει, τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε αυτήν την περίπτωση, ΕΜΕΝΑ!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Διαταγές έχουν ήδη δοθεί, και ο Στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για χρονική περίοδο ενός έτους, υποκείμενης σε παράταση, να αποδεκατίσει τελείως και να καταστρέψει όλες τις περιοχές του Ιράν», υπογράμμισε στην ανάρτησή του.

Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal και άλλα αμερικανικά μέσα ανέφεραν αυτήν την εβδομάδα ότι το Ισραήλ διαβίβασε στην Ουάσινγκτον πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν είχε πρόσφατα ετοιμάσει ένα σχέδιο για να δολοφονήσει τον Τραμπ.

Στην κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ την Πέμπτη, ορισμένοι ανάμεσα στο τεράστιο πλήθος των ανθρώπων που είχε συρρεύσει κρατούσαν πανό στα οποία αναγραφόταν: «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ». Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν.

Στο επίκεντρο της διπλωματίας το Στενό του Ορμούζ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα επισκεφθεί σήμερα το Ομάν για να συζητήσουν ρυθμίσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, μετέδωσε το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών.

Οι ΗΠΑ αξιώνουν το Ιράν να δηλώσει δημοσίως ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στο στενό –και ότι όλες οι διαδρομές θα είναι ανοιχτές χωρίς διόδια για τη διέλευση της θαλάσσιας αυτής οδού, μέσω της οποίας μεταφερόταν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου πριν από τον πόλεμο, δήλωσαν χθες υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αμερικανικά πλήγματα σε έξι πόλεις στο Ιράν την Τετάρτη και την Πέμπτη, σύμφωνα με τον επικεφαλής του κέντρου δημοσίων σχέσεων και πληροφόρησης στο υπουργείο Υγείας του Ιράν. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 115 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ωστόσο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες ήταν παραγωγικές τις τελευταίες ημέρες.

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι οποιαδήποτε παραβίαση των δεσμεύσεων της Ουάσινγκτον θα αντιμετωπιστεί με «ανταποδοτικές ενέργειες», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, τον οποίο επικαλέστηκαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί υπογράμμισε εξάλλου σήμερα ότι το Ιράν «έχει τηρήσει τον λόγο του» και κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «παραβίαση» της εκεχειρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος».

Η προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη τον περασμένο μήνα αποσκοπούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης που βρίσκεται τώρα στον πέμπτο μήνα, έχοντας στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, προκαλέσει διαταραχή στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και εγείρει φόβους για μια παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Οι νέες εχθροπραξίες στον Κόλπο αύξησαν το βάρος για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ύστερα από εβδομάδες σταθερών μειώσεων, οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν ξανά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξησή τους σε διάστημα οκτώ εβδομάδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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