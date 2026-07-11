Κίνα: Εντολή στα μεγάλα διυλιστήρια να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα την παραγωγή καυσίμων

Προσπάθεια του Πεκίνου να προστατεύσει τους εγχώριους καταναλωτές, καθώς τα στρατιωτικά χτυπήματα στον Περσικό Κόλπο απειλούν για ακόμη μία φορά τις αποστολές πετρελαίου.

Η Κίνα έδωσε εντολή σε ορισμένα μεγάλα διυλιστήρια να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα την παραγωγή καυσίμων, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τους εγχώριους καταναλωτές, καθώς τα στρατιωτικά χτυπήματα στον Περσικό Κόλπο απειλούν για ακόμη μία φορά τις αποστολές πετρελαίου.

Στα πρώτα στάδια του πολέμου στο Ιράν, οι ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα καυσίμων στην εσωτερική αγορά οδήγησαν την Κίνα να περιορίσει τις πωλήσεις βενζίνης, ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών σε πελάτες του εξωτερικού. Η μεγαλύτερη καταναλώτρια αργού πετρελαίου στην Ασία χαλάρωσε αργότερα αυτούς τους περιορισμούς, μεταξύ άλλων χορηγώντας περισσότερες άδειες εξαγωγών νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Τώρα, μια νέα έξαρση της βίας - σε συνδυασμό με την απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσουν μια εξαίρεση που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου - απειλεί μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και εντείνει τους φόβους του Πεκίνου για νέες διακοπές στον εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο και καύσιμα, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή οι συζητήσεις δεν είναι δημόσιες.

Τουλάχιστον δύο μεγάλα διυλιστήρια έχουν κληθεί να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τους ρυθμούς λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρά τα αυξημένα αποθέματα βενζίνης και ντίζελ στην Κίνα και τη διαρθρωτική επιβράδυνση της κατανάλωσης και των δύο προϊόντων.

Ακόμη και πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, το Πεκίνο διατηρούσε αυστηρό έλεγχο στις αποστολές πετρελαϊκών προϊόντων μέσω ενός συστήματος ποσοστώσεων. Οι εξαγωγικές ποσοστώσεις για τον Ιούλιο δεν θα αναθεωρηθούν, δήλωσε μία από τις πηγές.

Ωστόσο, μία από τις συνέπειες των υψηλότερων ρυθμών λειτουργίας των διυλιστηρίων θα είναι η πρόσθετη πίεση στα περιθώρια κέρδους των περιφερειακών διυλιστηρίων, καθώς η διαφορά μεταξύ των τιμών της βενζίνης στην Ασία και του αργού πετρελαίου τύπου Dubai έχει ήδη υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδό της από τα τέλη Μαρτίου.

Η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας (National Development and Reform Commission), η οποία είναι αρμόδια για τον οικονομικό σχεδιασμό της χώρας, δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήματα του Bloomberg.