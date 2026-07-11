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ΣΥΡΙΖΑ: Με οριακή απαρτία η συνεδρίαση της ΚΕ

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ΣΥΡΙΖΑ: Με οριακή απαρτία η συνεδρίαση της ΚΕ
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Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης της έντασης, την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι το επόμενο Σάββατο.

Με την οριακή απαραίτητη απαρτία -σύμφωνα με τους διοργανωτές- ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης της έντασης, την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι το επόμενο Σάββατο προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και να προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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