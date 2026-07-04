Ευτυχισμένα δηλώνουν 8 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα - Συνήθως είναι αγόρια, καλοί μαθητές, κατοικούν σε νησιά, μένουν με τους δύο γονείς

Στην πρώτη τριάδα με την υψηλότερη ευτυχία των παιδιών συναντάμε το Βόρειο Αιγαίο (84,13%), την Κρήτη (84,03%) και τη Θεσσαλία (82,80%), ενώ ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία (82,08%), η Πελοπόννησος (80,81%) και η Κεντρική Μακεδονία (80,47%).

Οκτώ στα δέκα παιδιά στην Ελλάδα δηλώνουν ευτυχισμένα κατά τη σχολική περίοδο 2024−2025. Υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας καταγράφονται στα παιδιά του Βόρειου Αιγαίου, της Κρήτης και της Θεσσαλίας, στα παιδιά μικρότερων σχολικών βαθμίδων, στα αγόρια, στα παιδιά που διαβιούν με δύο γονείς, στα παιδιά με ένα ακόμη αδερφό ή αδερφή, στα παιδιά με καλή σχολική επίδοση και στα παιδιά ελληνικής εθνικότητας.

Ευτυχισμένα δηλώνουν επίσης τα παιδιά που ευημερούν, εκείνα που απολαμβάνουν υψηλή υποστήριξη από τους συνομηλίκους τους, τα παιδιά που δηλώνουν υψηλή ικανοποίηση από τη γειτονιά τους και στα παιδιά που εμφανίζουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την καθημερινή τους ζωή.

Παρόλο που η περιφέρεια και η γειτονιά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευτυχία των παιδιών, ωστόσο αυτή δεν επηρεάζεται από το αν η περιοχή κατοικίας είναι αστική ή αγροτική, ορεινή ή νησιωτική.

Σύμφωνα με την μελέτη της Ειρήνης Λεριού για το ΚΕΠΕ, με τίτλο «Η χαρτογράφηση της ευτυχίας των παιδιών στην Ελλάδα», το 77,94% των παιδιών στην Ελλάδα δηλώνουν ευτυχισμένα. Η αίσθηση της ευτυχίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντας και κυρίως από:

την περιφέρεια στην οποία κατοικούν: Στην πρώτη τριάδα με την υψηλότερη ευτυχία των παιδιών συναντάμε το Βόρειο Αιγαίο (84,13%), την Κρήτη (84,03%) και τη Θεσσαλία (82,80%), ενώ ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία (82,08%), η Πελοπόννησος (80,81%) και η Κεντρική Μακεδονία (80,47%). Ωστόσο, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό ευτυχίας των παιδιών (68,97%).

την σχολική τους βαθμίδα: Τα ποσοστά ευτυχισμένων παιδιών μειώνονται προοδευτικά από το Δημοτικό (91,00%) στο Γυμνάσιο (81,65%) και στο Λύκειο (67,26%)

Τα ποσοστά ευτυχισμένων παιδιών μειώνονται προοδευτικά από το Δημοτικό (91,00%) στο Γυμνάσιο (81,65%) και στο Λύκειο (67,26%) το φύλο τους : Μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών (82,99%) δηλώνουν ευτυχισμένα συγκριτικά με τα κορίτσια (74,01%)

: Μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών (82,99%) δηλώνουν ευτυχισμένα συγκριτικά με τα κορίτσια (74,01%) τη δομή της οικογένειας: Τα υψηλότερα ποσοστά ευτυχίας καταγράφονται στα παιδιά που διαβιούν με δύο γονείς (79,23%), ενώ τα χαμηλότερα στα παιδιά που διαβιούν σε μονογονεϊκή οικογένεια με μητέρα (72,35%)

Τα υψηλότερα ποσοστά ευτυχίας καταγράφονται στα παιδιά που διαβιούν με δύο γονείς (79,23%), ενώ τα χαμηλότερα στα παιδιά που διαβιούν σε μονογονεϊκή οικογένεια με μητέρα (72,35%) τη σχολική τους επίδοση: Τα ποσοστά ευτυχισμένων παιδιών μειώνονται προοδευτικά από την καλή επίδοση (80,55%) στη μέτρια (76,24%) και στη μη καλή (64,81%)

Τα ποσοστά ευτυχισμένων παιδιών μειώνονται προοδευτικά από την καλή επίδοση (80,55%) στη μέτρια (76,24%) και στη μη καλή (64,81%) την ύπαρξη και άλλων παιδιών στην οικογένεια: Τα παιδιά που έχουν ακόμα ένα αδερφό/ή καταγράφουν υψηλότερο ποσοστό ευτυχίας (80,54%), συγκριτικά με τα μοναχοπαίδια αλλά και με τα παιδιά που έχουν από δύο ακόμα αδέρφια και πάνω. Τα ποσοστά ευτυχίας τείνουν να μειώνονται στις πολυμελείς οικογένειες, ιδιαίτερα στις οικογένειες με έξι ή περισσότερα παιδιά

Τα παιδιά που έχουν ακόμα ένα αδερφό/ή καταγράφουν υψηλότερο ποσοστό ευτυχίας (80,54%), συγκριτικά με τα μοναχοπαίδια αλλά και με τα παιδιά που έχουν από δύο ακόμα αδέρφια και πάνω. Τα ποσοστά ευτυχίας τείνουν να μειώνονται στις πολυμελείς οικογένειες, ιδιαίτερα στις οικογένειες με έξι ή περισσότερα παιδιά την εθνικότητά τους, με τα παιδιά ελληνικής εθνικότητας (79,69%) να καταγράφουν υψηλότερο επίπεδο ευτυχίας από ό,τι τα παιδιά άλλης εθνικότητας (74,03%).

Η ευτυχία των παιδιών εξαρτάται και από τις Συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι, με τα παιδιά που ευημερούν να καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά ευτυχίας (78,57%). Επίσης, η ευτυχία των παιδιών συνδέεται με τη Διατροφή, με την Απουσία ανεργίας των κηδεμόνων, με τη Δωρεάν υγεία και με την Ηθική παιδεία από το ευρύτερο περιβάλλον.

Τέλος η ευτυχία συνδέεται με την υποστήριξη που τα παιδιά απολαμβάνουν από τους συμμαθητές τους, με τον βαθμό ικανοποίησής τους από τις ομορφιές της γειτονιάς τους και με τον βαθμό ικανοποίησής τους από την καθημερινή τους ζωή.