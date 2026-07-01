EasyJet: Εγκαινιάζει τη θερινή συλλογή δωρεών για τη στήριξη του Ταμείου Ανάγκης για τα παιδιά της Unicef

Οι δωρεές των πελατών της easyJet θα συμβάλουν στην ανταπόκριση της UNICEF σε έκτακτες ανάγκες σε όλο τον κόσμο.

Η easyJet ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της καλοκαιρινής εκστρατείας συλλογής δωρεών για το 2026 μέσα στα αεροσκάφη της, με στόχο τη στήριξη του Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για τα Παιδιά της UNICEF (Children’s Emergency Fund). Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, η εταιρεία συμβάλλει στην παροχή άμεσης βοήθειας σε παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίσεις που απειλούν τη ζωή τους σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Υγειονομικές κρίσεις, όπως η πρόσφατη έξαρση του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη γειτονική Ουγκάντα, αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους για τα παιδιά και τις ευάλωτες κοινότητες. Η επιδημία εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν ήδη συγκρούσεις και εκτοπισμούς πληθυσμών, ενώ η περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό και υπηρεσίες υγείας δημιουργεί συνθήκες που διευκολύνουν την εξάπλωση ασθενειών. Καθώς τα κρούσματα Έμπολα έχουν ξεπεράσει τα 1.000 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σχεδόν τρία εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι εκτίθενται σε αυξανόμενους κινδύνους, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για προστασία και φροντίδα.

Για τα παιδιά που πλήττονται από τέτοιες κρίσεις, οι συνέπειες είναι σοβαρές. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι υπηρεσίες υγείας έχουν διαταραχθεί, σχολεία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και πολλές οικογένειες έχουν χωριστεί. Ο φόβος και ο κοινωνικός στιγματισμός εντείνουν το αίσθημα απομόνωσης, ενώ η έλλειψη καθαρού νερού και επαρκούς υγειονομικής περίθαλψης επιτρέπει στην ασθένεια να εξαπλώνεται ταχύτερα.

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως αυτές, η UNICEF συνδυάζει την άμεση ανθρωπιστική ανταπόκριση, μέσω της παροχής βασικού υγειονομικού και προστατευτικού εξοπλισμού και της εξασφάλισης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, με δράσεις που βασίζονται στην ενεργοποίηση και υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, η UNICEF ενεργοποίησε άμεσα το υψηλότερο επίπεδο επιχειρησιακής ανταπόκρισης και συνεργάζεται στενά με εταίρους και τοπικούς φορείς για τον περιορισμό της επιδημίας και την προστασία των παιδιών.

Χάρη στις γενναιόδωρες δωρεές των επιβατών της easyJet, η UNICEF και οι συνεργάτες της μπορούν να προσφέρουν άμεση και σωτήρια βοήθεια σε παιδιά και οικογένειες που επηρεάζονται από συνεχιζόμενες έκτακτες ανάγκες σε όλο τον κόσμο.

Τα πληρώματα καμπίνας της easyJet θα συγκεντρώνουν δωρεές κατά τη διάρκεια των πτήσεων, μέσα στα αεροσκάφη, από τις 3 Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, δίνοντας στους επιβάτες τη δυνατότητα να συνεισφέρουν παράλληλα με τις αγορές που πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Για παράδειγμα, το αντίτιμο ενός τσαγιού μπορεί να χρηματοδοτήσει την παροχή 400 ταμπλετών καθαρισμού νερού, συμβάλλοντας στην προστασία οικογενειών όταν η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό είναι περιορισμένη, ή 12 πλακών σαπουνιού, ενός βασικού αγαθού που βοηθά στην πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών.

Ο Chris Bailey, Head of Crew Operations της easyJet, δήλωσε: «Η easyJet είναι περήφανη που στηρίζει το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για τα Παιδιά της UNICEF, συμβάλλοντας στην παροχή κρίσιμης βοήθειας στα πιο ευάλωτα παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Οι τρέχουσες επιδημίες Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα αναδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η άμεση ανθρωπιστική υποστήριξη, τόσο για την προστασία των παιδιών και των οικογενειών τους σε περιόδους υγειονομικών κρίσεων όσο και για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης των επιδημιών.

Ακόμη και μικρές δωρεές εν πτήσει μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ευχαριστούμε θερμά τους πελάτες και τα πληρώματά μας για τη γενναιοδωρία τους και για τη διαρκή στήριξή τους σε αυτόν τον τόσο σημαντικό σκοπό».

Ο Dr Philip Goodwin, Chief Executive της UNICEF UK, δήλωσε: «Σε ολόκληρο τον κόσμο, τα παιδιά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές, με την πρόσφατη έξαρση του Έμπολα να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων παιδιών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα.

Η μακροχρόνια συνεργασία μας με την easyJet είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ, καθώς μας βοηθά να διαθέτουμε επειγόντως ιατρικό και προστατευτικό εξοπλισμό για τον περιορισμό της εξάπλωσης επικίνδυνων ιών. Παράλληλα, μας επιτρέπει να παρέχουμε άμεση υποστήριξη επί του πεδίου, ώστε τα παιδιά και οι οικογένειές τους να παραμένουν ασφαλείς.

Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στους πελάτες και τους εργαζόμενους της easyJet που επιλέγουν να συνεισφέρουν μέσω αυτής της συλλογής δωρεών εν πτήσει. Η συνεχής αυτή γενναιοδωρία μάς επιτρέπει να βρισκόμαστε δίπλα στα πιο ευάλωτα παιδιά τη στιγμή που μας χρειάζονται περισσότερο».

