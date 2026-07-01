Κικίλιας: «Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν είναι πολυτέλεια για την ελληνική οικογένεια, είναι ανάγκη»

Αναφερόμενος στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν αυξηθεί, παρά το υψηλό κόστος των καυσίμων.

«Τα ferry boats και η ακτοπλοΐα είναι λαϊκό, μαζικό μέσο. Δεν θεωρώ ότι είναι πολυτέλεια να μπορεί μια ελληνική οικογένεια να πάει σε ένα νησί. Είναι ανάγκη για τους Έλληνες», σημείωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στον Real Fm, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας έχουν δώσει «πολύ μεγάλη μάχη» για τη συγκράτηση των τιμών.

Αναφερόμενος στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν αυξηθεί, παρά το υψηλό κόστος των καυσίμων, την ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό και το ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις εκπτώσεις που ανακοινώθηκαν στα ταχύπλοα, από 24% έως 42%, υπογραμμίζοντας ότι «ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοΐα» και δίνει τη δυνατότητα σε οικογένειες και παρέες να προγραμματίσουν με καλύτερους όρους τα ταξίδια τους στην καρδιά του καλοκαιριού. Παράλληλα, απαντώντας για τη σύνδεση των μικρών νησιών, ιδίως τους χειμερινούς μήνες, ανέφερε ότι η χρηματοδότηση για τις άγονες γραμμές αυξήθηκε από 150 εκατ. ευρώ σε 168 εκατ. ευρώ ετησίως, με διαγωνισμούς τετραετίας, ώστε να υπάρχει προβλεψιμότητα για τις τοπικές κοινωνίες, τους δήμους, τους φορείς και την αγορά. «Τα νησιά μας είναι διαμάντια. Η νησιωτικότητα είναι πλεονέκτημα και πατριωτικό μας καθήκον», δήλωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Κικίλιας στο ζήτημα της ασφάλειας στην ακτοπλοΐα, σημειώνοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί 1.300 τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι σε πλοία της ακτοπλοΐας, τουριστικά πλοία, πορθμεία και επιχειρήσεις που συνδέονται με τη λειτουργία των λιμανιών. «Η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Εκπτώσεις δεν υπάρχουν σε αυτό. Υπάρχει αυστηρότητα και πλαίσιο», τόνισε, καλώντας τους πολίτες, όταν τίθενται ζητήματα ασφάλειας και καιρικών συνθηκών, να ακολουθούν τις οδηγίες του Λιμενικού Σώματος και των Λιμεναρχείων.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν διανύουμε προεκλογική περίοδο, ο Υπουργός σημείωσε ότι «ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι είναι θεσμικός» και ότι η κυβέρνηση εργάζεται και περιοδεύει όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να επικοινωνεί το έργο της στους πολίτες. Όπως είπε, ο ίδιος βρίσκεται κάθε εβδομάδα όχι μόνο στην εκλογική του περιφέρεια, αλλά κυρίως στα νησιά και στα σημεία όπου απαιτείται η δουλειά του Υπουργείου.

Αναφερόμενος στα επαγγέλματα της θάλασσας, στα λιμάνια, στα ναυπηγεία, στην ενέργεια και στη ναυτιλία, υπογράμμισε ότι μπορούν να δημιουργηθούν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τη νέα γενιά. «Να δώσουμε ελπίδα, όραμα και πολύ καλά πληρωμένες δουλειές στα παιδιά μας και στην επόμενη γενιά. Καλώ τις ελληνικές οικογένειες να ξανασυζητήσουν με τα παιδιά τους για τα επαγγέλματα της θάλασσας», ανέφερε.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε και στις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως "καλαμπούρι" ή ως δήθεν ακτιβισμός. «Κινδυνεύουν άνθρωποι. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», είπε.

Τέλος, μιλώντας για την κατάρρευση κτιρίου στα Κάτω Πετράλωνα, περιοχή με την οποία τον συνδέουν προσωπικοί δεσμοί, καθώς εκεί βρίσκεται το πατρικό του, ο Υπουργός τόνισε ότι δεν είναι δουλειά του να αποδώσει ευθύνες, καθώς αυτό ανήκει στη Δικαιοσύνη. «Σε μια γειτονιά που κυκλοφορούν παιδιά, γονείς, παππούδες, από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα στην καρδιά της Αθήνας. Αυτό είναι άκρως προβληματικό και ανησυχητικό», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ