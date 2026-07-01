Αναστασιάδης: Άνανδρο και τυφλό το χτύπημα - Ακατανόητο το πώς έχουν επιλεγεί οι στόχοι

Ένας από τους στόχους της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη ήταν ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews για όσα συνέβησαν.

Ένας από τους στόχους της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη ήταν ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews για όσα συνέβησαν.

«Το σπίτι μου είχε γίνει στόχος πάλι πριν από περίπου τέσσερα χρόνια. Με μπογιές, τότε, όχι από τρομοκρατική ενέργεια. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω την επιλογή των στόχων. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διότι εγώ είμαι ένας πρώην βουλευτής. Έχω τρία χρόνια που δεν συμμετέχω ενεργά. Δεν έχω κάνει δηλώσεις, δεν έχω καμία πολιτική ενέργεια που να ενοχλήσει κάποιους. Η κα Νέστορα είναι πολιτευτής, δεν συμμετείχε σε καμία απόφαση. Ο κ. Ιωακείμοβιτς είναι πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής. Είναι ακατανόητο το πώς έχουν επιλεγεί οι στόχοι», ανέφερε αρχικά ο Σ. Αναστασιάδης.

Όπως τόνισε στην εκπομπή “Live Now” του ΕΡΤnews την ώρα της έκρηξης δεν ήταν κανείς εντός της κατοικίας του. «Απουσιάζαμε. Απ’ ό,τι πληροφορήθηκα, τα πράγματα έγιναν έτσι όπως τα περιγράψατε. Γκαζάκι, έκρηξη, καταστράφηκε η είσοδος, πρόλαβε η αστυνομία και έσβησε τη φωτιά πριν επεκταθεί και έχουμε αυτά τα ατυχή και δυσάρεστα γεγονότα, που είχαμε στην περίπτωση της κας Νέστορα.

»Αλλά νομίζω ότι είναι άνανδρο και τυφλό το χτύπημα, διότι στην περίπτωση της κας Νέστορα προκάλεσε δυσάρεστα γεγονότα και θα μπορούσε και στη δική μου περίπτωση, αλλά και στου κ. Ιωακείμοβιτς να συμβούν τα ίδια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παπαϊωάννου: «Οι εμπρηστικές επιθέσεις προκαλούν αποτροπιασμό»

«Οι εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη προκαλούν αποτροπιασμό», τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου.

«Πριν από κάθε πολιτική τοποθέτηση, υπάρχει η ανθρώπινη διάσταση: άνθρωποι κινδύνευσαν, οικογένειες δοκιμάστηκαν, συμπολίτες μας βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον φόβο μέσα στα ίδια τους τα σπίτια», σημειώνει ο κ. Παπαϊωάννου και προσθέτει:

«Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται, δεν φοβάται και δεν απαντά στη βία με διχασμό. Απαντά με ενότητα, ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Στη Θεσσαλονίκη των ανοιχτών διαλόγων, της δημοκρατικής αντιπαράθεσης και της κοινωνικής συνοχής, τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση. Καμία ανοχή στη βία. Καμία ανοχή στον εκφοβισμό. Όλοι μαζί, με πίστη στη Δημοκρατία».

Εύχεται, δε, γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες και δύναμη σε όλους.